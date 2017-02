Cinco novos deputados do PP toman posesión das súas actas tras as renuncias dos conselleiros da Xunta

Un total de cinco novos deputados do Grupo Popular tomaron posesión na mañá deste luns ao comezo do pleno da Cámara dos seus escanos tras as renuncias doutros tantos conselleiros do Goberno que preside Alberto Núñez Feijóo.

Trátase de Gonzalo Trenor López, María Soraya Salorio Porral, Jacobo Moreira Hierro, Isabel Novo Fariña e Moisés Rodríguez Pérez, que substitúen aos titulares de Facenda, Valeriano Martínez; de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez; de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez; de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña; e de Medio Rural, ángeles Vázquez.

Seguen en O Hórreo o vicepresidente da Xunta e presidente do PP na provincia de Pontevedra, Alfonso Rueda; a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato; a titular de Mar, Rosa Quintana; o conselleiro de Economía, Francisco Conde; e o responsable de Política Social e presidente do PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

GONZALO TRENOR

Naceu en Ribadeo en 1977. É licenciado en Dirección e Administración de Empresas pola Universidade de Santiago de Compostela. Foi director do Plan de Desenvolvemento Integral das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.

Así mesmo, foi coordinador da área de saúde, calidade de vida e medio ambiente do Consello da Xuventude de Galicia. Vicesecretario do PP da Coruña, foi deputado na IX Lexislatura, desempeñando o cargo de portavoz de Medio Ambiente e de Asuntos Exteriores e Cooperación do Grupo Popular. Chega como deputado pola Coruña.

MARÍA SORAYA SALORIO PORRAL

Naceu en Sada en 1962, pero residiu a maior parte da súa infancia en Suíza. É empregada de banca e formou parte, no ano 2011, da candidatura do Partido Popular para o Concello de Sada, sendo primeira tenente de alcalde neste municipio e ocupándose das concellarías Benestar Social, Educación, Cultura e Deportes entre os anos 2011 e 2015. Actualmente é concelleiro en Sada, na oposición e agora deputada pola Coruña.

JACOBO MOREIRA HIERRO

Naceu en Santiago de Compostela en 1973. É licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e conta co programa de liderado e xestión pública no IESE. Avogado con 20 anos de exercicio profesional en diferentes bufetes e na empresa persoal.

Concelleiro do PP en Pontevedra desde o ano 2007 e portavoz do grupo municipal desde 2012, foi elixido presidente local do partido no 2014. Foi deputado autonómico na VIII e na IX Lexislatura, e de novo accede ao Parlamento na X Lexislatura en febreiro de 2017 como deputado por Pontevedra.

ISABEL NOVO FARIÑA

Naceu en Portas en 1978. Ten estudos en Ciencias Políticas na Universidade de Santiago de Compostela e é empresaria. Concelleira de Educación, Cultura, Turismo e Mocidade no Concello de Portas desde 2015, accede agora como deputada por Pontevedra á Cámara galega na X Lexislatura.

MOISÉS RODRÍGUEZ PÉREZ

Naceu en Tui en 1971. Ten estudos de Ciencias Empresariais pola Universidade de Vigo. Concelleiro desde o ano 1995, en 2011 foi elixido alcalde de Tui, cargo que ocupou ata 2015.

Foi deputado provincial entre os anos 2013 e 2015 e accede agora ao Parlamento de Galicia como representante por Pontevedra.