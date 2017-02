Identifican en Vigo a dous menores que discutiron en plena rúa e ao pai dun deles por golpear ao outro mozo

Axentes da Policía Local de Vigo identificaron a dous menores que tiveron unha discusión en plena rúa, e ao pai dun deles por supostamente golpear ao outro mozo no transcurso da disputa.

Segundo informou a Policía Local, ás 20,10 horas do domingo, unha viandante avisou a unha unidade que se atopaba na rúa Toural de que dous menores mantiñan unha discusión e o pai dun deles golpeou ao outro menor.

Os axentes localizaron a pai e fillo no seu domicilio e o adulto manifestou que pouco antes se cruzaron na rúa cun compañeiro do menor, que se botou a rir ao velos. O home dixo que respondeu cun improperio e, para evitar que o seu fillo fose agredido, agarrou ao mozo sen causarlle dano.

Posteriormente, os efectivos falaron co segundo menor, que dixo que se cruzou con pai e fillo e empezaron a increparlle supostamente por unhas rifas vinculadas ao equipo de fútbol no que xogan. Ademais, mostrou varios arañazos no pescozo e a cara arroibada.

Como consecuencia de todo iso, informouse a cada unha das partes dos pasos a seguir para pór os feitos en coñecemento da autoridade xudicial competente, neste caso a Fiscalía de Menores.