AM.- O TACRC inadmite o recurso de ADEVigo e levanta a suspensión da reforma da bancada de Río en Balaídos

O Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais (TACRC) resolveu inadmitir, "por falta de legitimación", o recurso presentado pola Asociación en Defensa de Vigo, ADEVigo, contra a adxudicación da obra de reforma da bancada de Río, no estadio municipal de Balaídos, e levanta a suspensión que afectaba á devandita obra.

Segundo a resolución, á que tivo acceso Europa Press e que leva data do 3 de febreiro, a asociación "non acredita un interese directamente relacionado co obxecto de recurso, tan só unha relación reflicte co devandito obxecto", polo que non está lexitimada para recorrer o procedemento.

Ademais, insiste este tribunal, "os efectos dunha eventual resolución estimatoria non incidirían de seu sobre a esfera xurídica" desta asociación, "podendo facelo tan só de forma meramente hipotética ou potencial".

Por outra banda, continúa a resolución, ADEVigo "non denuncia ningún defecto ou irregularidade imputable ao acto de adxudicación ou ao procedemento de contratación" das obras, senón que basea o seu recurso en que os traballos "carecen de xustificación".

Nese sentido, o TACRC lembra que os recursos especiais en materia de contratación non son un "mecanismo para depurar a xustificación ou oportunidade dos contratos".

CONFLITO

A resolución do TARC coñeceuse 48 horas despois de que o goberno municipal decidise impedir o uso das instalacións de Balaídos para a disputa do partido do domingo entre R.C.Celta e Real Madrid, debido a problemas de seguridade tras desprenderse parte da cuberta desa bancada polo temporal.

Segundo sostén o goberno vigués, a reforma desa bancada podería estar en marcha desde decembro pasado (cando se adxudicou por 5,5 millóns de euros), pero unha asociación "próxima ao PP" interpuxo recurso co único fin de paralizala.

Fontes de ADEVigo, entidade presidida polo ex alcalde socialista Carlos Príncipe, confirmaron a Europa Press que acatarán a resolución do TACRC, aínda que insistiron en que os problemas desa bancada non son imputables ao recurso presentado, senón a "o dez anos de xestión de Caballero".