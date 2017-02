Evacuada unha residencia en Touro (A Coruña) por un incendio nunha secadora causado por un curtocircuíto

Unha residencia situada na Avenida de Castelao no municipio coruñés de Touro foi evacuada este luns por mor dun incendio producido por un curtocircuíto nunha secadora, pero non houbo persoas feridas.

Segundo informou o 112 Galicia, sobre as 10,30 horas deste luns o mesmo persoal do inmoble alertou ao servizo de emerxencias e indicou que non había persoas afectadas.

Así, pasouse aviso aos Bombeiros de Arzúa, a Protección Civil da localidade e á Garda Civil. Por precaución tamén se informou a persoal sanitario.

O lume iniciouse nunha secadora na zona da lavandaría e foi extinguido polos propios particulares. Unicamente ardeu unha peza do aparello e quedou afectado o fume o resto do local.