As plataformas de militantes socialistas en Castilla-La Mancha críticas coa labor da Xestora denunciaron que o alcalde de Vigo e presidente da FEMP, Abel Caballero, está a utilizar de maneira "interesada" as estruturas orgánicas do partido "en beneficio" da presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz, "posible candidata" ás primarias.

Susana Díaz e Pedro Sánchez nun mítin en Andaluzía | Fonte: La sexta

Nun comunicado, as plataformas cargan contra o acto que está a organizar Caballero para o vindeiro sábado en Madrid, con alcaldes e presidentes de deputación, para expresar o seu apoio a Susana Díaz, quen aínda non confirmou as súas intencións de face ao 39 Congreso do PSOE.

Os militantes críticos denuncian que este acto está "claramente identificado" coa posible candidatura da tamén líder do PSOE andaluz e defenden que é un feito de "indubidable gravidade", posto que supón o uso de "as estruturas orgánicas do partido, coloquialmente o aparello do partido, así como de institucións públicas que nada teñen que ver con este proceso".

Na súa opinión, demostra "a parcialidade duns aparellos que debesen velar pola limpeza e imparcialidade dun proceso como a elección" do secretario xeral do partido en primarias.

ESIXEN "LIMPEZA, RESPECTO AO PROCESO E TRANSPARENCIA"

Pedro Sánchez con Abel Caballero nun mitin do PSdeG | Fonte: vigoe.es

Desta maneira, expresan a súa "repulsa por esta utilización interesada dos medios do partido, das institucións públicas" e esixen "aos responsables actuais do PSOE, desde a Xestora federal ata o último cargo orgánico, limpeza, respecto ao proceso e transparencia". Así, piden que se tomen "medidas adecuadas de forma inmediata para que ditos cargos se absteñan de utilizar medios do partido en beneficio dunha posible candidatura".

O acto do próximo sábado está a ser promovido por Abel Caballero e nun primeiro momento estaba previsto que se celebrase en Vigo, pero despois trasladouse a Madrid. Fontes próximas ao alcalde aseguraron que a súa organización está á marxe da Federación Española de Municipios e Provincias.

Con todo, o coordinador das plataformas de críticos en Castilla-La Mancha, David Serna, asegurou a Europa Press que na convocatoria que se está trasladando a alcaldes e concelleiros, Caballero diríxese aos invitados como presidente da FEMP. Por iso, consideran que se está facendo un uso "interesado" desta institución.

Como o resto de plataformas xurdidas noutras federacións, este movemento xurdiu no PSOE de Castilla-La Mancha a finais do ano pasado para esixir á Xestora que convocase o 39 Congreso canto antes. Segundo o seu coordinador, en Castilla-La Mancha reúne a unhas 2.000 persoas.

Nun primeiro momento, as plataformas, medio centenar en todo o país, segundo os seus responsables, non se pronunciaron sobre os candidatos, aínda que non ocultaban a súa afinidade co exsecretario xeral Pedro Sánchez, e centrábanse en pedir 'Congreso e primarias xa'. Pero desde que o exlíder anunciou que tratará de volver aos mandos do partido, os críticos coa Xestora anunciaron que colaborarán coa súa candidatura.