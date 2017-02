As defensas de acusados de tráfico de drogas en Narón (A Coruña) en 2011 piden que se apliquen dilacións indebidas

As defensa de seis acusados da venda de estupefacientes no asentamento chabolista de Freixeiro, no termo municipal de Narón (A Coruña) reclamaron que se apliquen dilacións indebidas e nulidade, na última sesión do xuízo celebrado na Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña.

Tras unha petición inicial de penas de seis anos de prisión e multa de 87.127 euros para cada un do seis acusados, a Fiscalía elevou as penas para algúns deles ata oito anos de cárcere, seis por venda de estupefacientes e dous por pertenza a "organización criminal".

Na súa cualificación, o Ministerio Público sinala que "polo menos desde xullo de 2011 os acusados M.C.S., M.C.C. , M.C.G.S., vendían sustancias estupefacientes, fundamentalmente cocaína e heroína, no asentamento chabolista de Freixeiro, desenvolvéndose as operacións de venda no interior dun anexo da caseta pertencente á acusada M.C.S."

Desta, asegura que era a persoa "que levaba conta dos ilícitos beneficios que obtiña coa venda, á cal os consumidores se dirixían previa entrevista e concerto cos anteriores".

"Todo iso, conforme á sustancia que dispensaba o acusado A.C.C. cando diariamente chegaba ao asentamento cara ao mediodía procedente do seu domicilio sito en Ferrol, actuando en conivencia cos tamén acusados M.C.S. e J.F.G.R".

CRITICAS AO PROCEDEMENTO

Na lectura das súas conclusións, a Fiscalía remitiuse ás declaracións de testemuñas, entre eles os axentes que interviñeron no operativo, e ás actas de aprehensión de droga para argumentar que a venda se realizaba por parte "dun grupo organizado". Ademais, dixo que os estupefacientes se comercializaba de maneira coordinada e de modo habitual".

Fronte ás súas conclusións, os letrados argumentaron que o procedemento "adoece de vicios e nulidades". Tamén apelaron á existencia de "dilacións indebidas", polo tempo transcorrido, mentres que cuestionaron que as testificais achegadas ratifiquen os argumentos da Fiscalía.

Na mesma liña, dúas do catro letrados que exercían a defensa mostráronse críticos coa actuación policial. "Fíxose un dano gratuíto ao campamento de Freixeiro", indicou un deles sobre os distintos operativos policiais levados a cabo no campamento contra o tráfico de drogas. Outro dos avogados pediu, pola súa banda, que se lle aplique a atenuante de drogodependencia ao seu cliente.