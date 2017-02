Inician este luns a tramitación urbanística da estación intermodal de Vigo, que pode aprobarse en seis meses

A tramitación urbanística do proxecto conxunto da estación intermodal de Vigo arrincou este luns, co que o proxecto será remitido "de forma inmediata" ao Concello olívico para que continúe cos trámites, de forma que "podería estar aprobado" nun prazo de seis meses.

Así o comunicou nunha rolda de prensa o delegado da Xunta, Ignacio López-Chaves, que sinalou que o Concello ten que someter o proxecto a información pública durante 20 días e emitir o correspondente informe nun prazo de 10 días.

Tal e como repasou, a estación intermodal está formada polo centro comercial Vialia, a estación do AVE, --ambos os responsabilidade do Ministerio de Fomento-- e a terminal de autobuses --responsabilidade da Xunta--; un proxecto que sufriu "un forte pau" tras a anulación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo.

Ante iso, en febreiro de 2016 Fomento, a Xunta e o Concello acordaron tramitar urbanisticamente o proxecto de forma global e conxunta, acolléndose á Lei de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese, co fin de "dar seguridade xurídica urbanística a todo o que se vai a facer no ámbito da estación intermodal".

Neste marco, Fomento e a Xunta traballaron conxuntamente na elaboración e unificación dos proxectos, e agora o Concello debe facer a tramitación urbanística. Ademais, López-Chaves indicou que para adxudicar as obras fai falta ter a disposición os terreos, polo que espera que neste tempo o Concello tamén realice a expropiación de 315 metros cadrados.