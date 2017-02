O 'Catálogo das Paisaxes de Galicia' representará a España nos Premios da Paisaxe do Consello de Europa

O 'Catálogo das Paisaxes de Galicia' foi seleccionado para representar a España na quinta edición dos Premios da Paisaxe do Consello de Europa, segundo informou a Xunta este luns a través dun comunicado.

Así, o proxecto desenvolvido pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio será a candidatura española nun certame no que o Consello de Europa "quere pór de substitución as políticas e medidas" para "protexer, xestionar e planificar as súas paisaxes".

A iniciativa, que se celebra cada dous anos, está destinada a autoridades locais ou rexionais, as súas agrupacións e organizacións non gobernamentais e naceu en base ao Convenio Europeo da Paisaxe, aprobado na localidade italiana de Florencia no ano 2000 e que entrou en vigor en España en 2008.

Este convenio promove a "protección, a xestión e a ordenación" das paisaxes como "un factor para potenciar a calidade de vida" e como "integrantes da identidade cultural", xa que entenden a ordenación paisaxística como un elemento "crave" na "planificación do territorio".

"SATISFACCIÓN" POLA SELECCIÓN

Deste xeito, a Xunta mostrou a súa "satisfacción" pola selección do Catálogo das Paisaxes "entre todas as propostas presentadas". O xurado estivo composto por responsables dos Ministerios de Educación, Cultura e Deporte, outros da carteira de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e por tres expertos na materia.

Neste catálogo delimítanse 207 Áreas de Especial Interese Paisaxístico (AEIP) e serviu "como base" para determinar "a caracterización de chan rústico de especial protección paisaxística" recollidas na Lei do Solo de Galicia.

Ademais, a elaboración do Catálogo das Paisaxes, que na actualidade atópase en período de exposición público, vivirá "o seu último paso" coa creación do Atlas das Paisaxes que "dará soporte a todos os instrumentos de ordenación territorial e urbanística".