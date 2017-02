Rosa Gallego (PP) delega no PSOE a posible presentación dunha moción de censura na Coruña

A portavoz do grupo municipal do PP no Concello da Coruña, Rosa Gallego, delegou no PSOE a posible presentación dunha moción de censura na Coruña e insistiu en que son os socialistas os que teñen decidir se están coa formación popular "ou coa parálise da Marea".

Nunha entrevista á Radio Galega, recollida por Europa Press, reiterou, tras perder este sábado o alcalde a cuestión de confianza vinculada á aprobación do orzamento, que A Coruña é "unha cidade paralizada". "Sen futuro e sen proxecto ningún".

Desta situación, culpou á Marea Atlántica da que dixo que "non ten proxecto para a cidade" e que os que estaban en marcha "paralízanos", engadiu en alusión á obra da cuberta do estadio de Riazor proxectada polo PP durante a súa etapa de goberno.

Sobre o prazo que se abre agora para a oposición para presentar unha moción de censura, Gallego asegurou que non se atreve a asegurar "que vai pasar e que non", "Porque aquí cambian os posicionamentos cada día", engadiu tras os intentos de chegar a un acordo entre Marea Atlántica e socialistas que evitase a cuestión de confianza.

"UNS DÍAS" AO PSOE

Con todo, sinalou que o PP "nunca escurre o vulto". "Pero tampouco quere facer o ridículo", admitiu. Por iso, sinalou que darán "uns días" ao PSOE para que pense "o que quere facer". Neste sentido, lembrou que para unha moción de censura fan falta o apoio de 14 concelleiros e que o PP só ten dez.

"Os socialistas teñen que decidir con quen queren estar, se coa parálise da Marea ou connosco", apostilou a portavoz do grupo municipal do PP.

Mentres, sobre a reunión do alcalde, Xulio Ferreiro, co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en Santiago, trasladou a súa confianza en que o rexedor sexa "aproveitar a oportunidade". "Porque o presidente sempre está coa cidade", dixo fronte ás críticas do executivo municipal.