(AM) Unhas 200 persoas protestan ante o Parlamento pola falta de negociación da Xunta cos empregados públicos

Unhas 200 persoas déronse cita este luns ante o Parlamento para protestar pola ausencia de negociación do Goberno galego cos empregados públicos no que incumbe ás súas condicións laborais.

Fixérono o mesmo día en que se aprobaron definitivamente os orzamentos da Xunta para 2017 e a lei de acompañamento, a través da cal se modifica a normativa relativa á función pública entre outra vintena de normas.

O grupo máis numeroso dos congregados ante o Pazo do Hórreo foi o do persoal laboral de Política Social, crítico co proceso de funcionarización previsto na mencionada lei de acompañamento.

"DESGRACIADO" CAMBIO

"Non sabemos como se fará", sinalou a Europa Press Mónica Fernández, traballadora dun centro da Xunta en Oleiros (A Coruña), tendo en conta que o Goberno galego "non dixo nin negociou nada" e os empregados temen que o cambio implique "perder base de cotización, pluses, trienios...".

Este "desgraciado", segundo as súas palabras, cambio normativo afecta a máis de 3.000 traballadores temporais da consellería que dirixe José Manuel Rey. De feito, insistiu en que, na súa opinión, detrás do artigo relativo ao proceso hai "un ERE encuberto para privatizar " as residencias.

"Queremos seguir traballando", advertiu, antes de lembrar a lema da concentración: "funcionarización, así non". "Non sen negociación", apostilou, entre cánticos de 'Feijóo escoita, estamos en loita'.

Tras unha pancarta 'en defensa dos postos de traballo', Mónica Fernández lembrou que "a culpa" de que este persoal siga sendo temporal é do Goberno autonómico, pois hai "case 11 anos" que non se convoca un concurso-oposición.

Ademais, sinalou que perden "o amparo" do quinto convenio colectivo e expresou a súa sospeita de que a Xunta se queira "saltar pola cara" a recente sentenza do Tribunal de Xustiza da UE que recoñece que o persoal temporal que leve máis de tres anos nunha praza vacante ten dereito a ser indefinido.

De igual modo, Demelsa Piñeiro, empregada dun centro de Santiago, pediu que "se conxele a aplicación" do citado artigo e que leve a cabo unha negociación co persoal afectado.

RECUPERACIÓN DE DEREITOS

En paralelo, unha representación da CIG liderada pola coordinadora de Área Pública, Carme López Santamariña, agrupouse tras unha pancarta 'en defensa dous salarios'.

"Din que estamos nun momento de recuperación económica, pero sobre a mesa só hai medidas lesivas para os traballadores da administración", censurou, crítica con que non se expoña recuperar "os dereitos salarios perdidos" e outros que foron "recortados" pola Xunta de Alberto Núñez Feijóo.

Desde o convencemento de que modificar cuestións que afectan os funcionarios a través da lei de acompañamento e sen negociación previa supón "un desprezo" a sindicatos e funcionarios, reprobou este tipo de comportamento en declaracións a Europa Press.

Así, xunto coas citadas reclamacións, demandou superar a taxa de reposición e deseñar un plan de recuperación do emprego público. Segundo os seus cálculos, perdéronse "máis de 5.000 postos de traballo" e outros tantos son temporais. Por iso considerou "raquítica" a oferta de emprego público (OPE) anunciada.

RECURSO DE CC.OO. E UXT

Precisamente pola ausencia de negociación por parte da Xunta no ámbito da función pública, UXT e CC.OO. presentaron un recurso para pedir que se atendan as súas demandas. "Queremos negociar a recuperación dos dereitos roubados", salientou Irene Martínez, de UXT, tanto para referirse ás condicións salariais como ao "emprego perdido".

De feito, ao seu xuízo, a lei de acompañamento é "unha auténtica contrarreforma" que "vulnera" os procesos de consolidación de emprego pactados na mesa sectorial.

Tamén convencida de que a OPE non cobre todo o emprego perdido, requiriu así mesmo coñecer a cantas persoas afecta o mencionado fallo do TJUE sobre o emprego público de carácter temporal.

Finalmente, Ramiro Otero (CC.OO.) abundou en que non houbo "consulta nin negociación" relativa ás condicións laborais dos traballadores públicos.

"Feijóo debería parar estes orzamentos", argumentou, posto que "non están a pór sobre a mesa a recuperación que necesitan os traballadores públicos". Entre as súas formulacións está superar a actual taxa de reposición, a recuperación salarial dos funcionarios e a aplicación total de "todos os dereitos" recolleitos no V convenio.

Por último, expresou as súas "dúbidas" sobre a oferta pública de emprego anunciada. "A ver como termina", apostilou a modo de conclusión.