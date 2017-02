O alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, lamentou que Galicia conte cunhas "instalacións eléctricas deficitarias" e uns equipos de mantemento insuficientes "para atender ao país nunha situación de emerxencia" a pesar de ser unha zona "produtora de enerxía".

Preguntado polos xornalistas sobre os cortes de luz sufridos polos galegos debido ao temporal, o rexedor cualificou de "dramática" a situación que viviron "determinadas zonas do rural e do interior".

"Estamos a falar dun país que é produtor de enerxía e que non ten ningún tipo de bonificación tarifaria pero tamén no que queda demostrado que a infraestrutura que ten é deficitaria e que os equipos de mantemento das mesmas non son suficientes", censurou.

Por iso, o rexedor de Compostela Aberta considerou necesario analizar "como país" a "inxustiza" que, na súa opinión, "supón no fondo" este "conxunto de cuestións"

Ademais, tras recoñecer que "a situación de Santiago tivo bastantes diferenzas con outros concellos que se viron máis afectados", sinalou que se algún veciño quere reclamar polos cortes "o Concello daralle curso" ás peticións. "Unha administración pode canalizar as queixas dos seus veciños e, no caso de que existan, daralles curso porque creo que é o papel que lle corresponde", indicou.