Cinco representantes galegos formarán parte do Consello Xeral de Ciudadanos

Cinco galegos formarán parte do Consello Xeral, máximo órgano de Ciudadanos, elixido polos compromisarios do partido este fin de semana na IV Asemblea Xeral celebrada en Madrid. Trátase da primeira Asemblea que se celebra en cinco anos e serviu para elixir o novo Consello Xeral, ata agora con composición netamente catalá e sen renovar desde o ano 2011.

Segundo informa Ciudadanos Galicia, con esta nova disposición a posición de Galicia vese reforzada coa presenza no Consello Xeral de: Olga Louzao (Lugo) con 427 votos, María Rey (Pontevedra) con 421 votos, Carlos Vázquez Espiérrez (Ourense) con 421 votos, María Vilas (Santiago de Compostela) con 421 votos e Antonio Lara (Vigo) con 419 votos.

Todos eles resultaron elixidos despois de asistir como compromisarios por Galicia á Asemblea na que este fin de semana marcábanse as liñas para seguir polo partido nesta nova etapa. Na devandita Asemblea, presentáronse as candidaturas para formar parte deste órgano de goberno que foron votadas polos asistentes. Tras as votacións realizadas, a lista de Albert Rivera, da que formaban parte os galegos, logrou a maioría de representantes neste órgano.

Dúas enmendas sobre Galicia

Durante o debate sobre ideario, estratexia política e estatutos, aceptáronse dúas emendas presentadas por Galicia. “Galicia sae desta Asemblea máis forte e unida, cun partido que seguirá implantándose na nosa comunidade co obxectivo posto na eleccións de 2019”, apunta a formación.

O Consello Xeral de C's é o encargado de controlar á Executiva; elaborar, encargar, recibir, debater e no seu caso aprobar informes, propostas e proxectos sobre a organización, estratexia, ideario e programas; aprobar a participación en procesos electorais; e dar o visto e prace aos orzamentos, o informe de xestión e o documento de estratexia política que presentará anualmente a Executiva.