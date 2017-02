Investigados dous mozos de Lugo por un delito de estafa cometido con tarxetas de crédito

A Garda Civil imputou en calidade de investigados a dous veciños de Lugo de 21 e 22 anos de idade como presuntos autores dun delito de estafa con tarxetas de crédito.

Así o informou o Instituto Armado nun comunicado de prensa, no que precisou que as persoas investigadas foron postas a disposición xudicial.

Por outra banda, a Garda Civil detido na localidade de Foz (Lugo) a un cidadán marroquí de 45 anos de idade e veciño desa localidade luguesa por orde directa da autoridade xudicial en virtude dun auto dimanante do Xulgado do Penal Número 2 de Lugo no cal se dita a súa localización, detención e ingreso en centro penal.

A persoa detida foi trasladada para o seu ingreso no centro penal de Bonxe no municipio de Outeiro de Rei (Lugo).