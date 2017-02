Pleno.- Aprobados os orzamentos de 2017 sen ningunha das máis de 1.000 emendas que a oposición mantiña vivas

Os orzamentos da Xunta de Galicia para 2017 foron aprobados co único voto favorable do grupo maioritario no Parlamento, o do Partido Popular, e sen incorporar ningunha das 1.113 emendas que a oposición mantivo vivas para este último debate.

No pleno da Cámara, En Marea, PSdeG e BNG atribuíron "soberbia" e "arrogancia" aos populares, por non aceptar case ningunha das súas propostas. En comisión, unicamente incorporáronse as emendas do PP e unha do Bloque para reducir o prazo no que informar sobre modificacións orzamentarias.

Así as cousas, as contas ascenden un 2,9% respecto das de 2016, con 9.063 millóns de euros (259 máis) e tras esgotar o teito de gasto para o presente exercicio.

No seu discurso, o portavoz do PP no Pazo do Hórreo, Pedro Puy, reivindicou que son uns orzamentos "expansivos, prudentes e cumplibles, equilibrados e que están a contribuír a que, unha vez abandonada a recesión, póidase seguir crecendo e redistribuíndo os resultados dese crecemento para que ninguén en Galicia teña problemas".

Ademais, reiterou que "non é o momento para o incremento xeneralizado da presión fiscal" e, "sen arrogancia algunha", comentou que pactar orzamentos é difícil, para o que puxo os exemplos dos concellos de Vigo e Pontevedra e a deputación nesa provincia. Ante isto, recibiu críticas polo caso do Consistorio de Ourense.

EN MAREA

Na súa quenda, o viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, advertiu que, a xuízo do seu grupo, Galicia non está "ante unha recuperación", senón ante a "consolidación dunha estafa".

"Non nos resignamos", avisou. "Cremos neste país e cremos necesario un cambio de modelo, a supresión de privilexios e a aplicación de políticas de igualdade", destacou.

Na súa intervención, Sánchez expuxo algunhas das 129 emendas de En Marea para, entre outras cousas, loitar contra a "pobreza enerxética" e os desafiuzamentos, así como para favorecer o desenvolvemento dos sectores primarios e a conservación do medio ambiente.

PSdeG

Mentres, o portavoz do PSdeG no Parlamento, Xoaquín Fernández Leiceaga, opinou que nas contas "falta ambición e falta confianza", ao entender que "non reflicten a recuperación" da economía.

Así, recriminou que con este orzamento "non hai impulso ao investimento" e avogou por "darlle a volta" para "ofrecer oportunidades de emprego" aos galegos. Para iso, os socialistas mantiveron 651 emendas vivas.

"Algo está a funcionar mal en San Caetano", considerou, ao acusar os "xestores" do Goberno galego de ser "incapaces de facer chegar recursos aos que máis os necesitan".

BNG

Coa defensa de 333 emendas --tras a incorporación da xa mencionada en comisión--, a portavoz parlamentaria do Bloque, Ana Pontón, explicou a "axenda en defensa dos dereitos das maiorías" que expuñan os nacionalistas.

Entre outros puntos, esixiu a creación dunha tarifa eléctrica galega, unha política "seria" en materia industrial e apoio, en concreto, ao sector da automoción.

Así mesmo, Pontón pediu un posicionamento "claro" para non permitir que Villar Mir "especule co río Xallas" e evitar a venda dos seus centrais en Galicia.

ALUSIÓN A VILLARES

Durante o debate houbo referencias ás consecuencias do temporal na comunidade, e Puy tamén aproveitou para indicar como unha "innovación" que sexa a "primeira vez" que nun debate definitivo de orzamentos non interviñese "quen se supón que lidera a oposición", en alusión a Luís Villares (En Marea).

"Nas 'mareas' hai unha coralidade, unha pluralidade, que leva a que non interveña o seu líder", ironizou, ao que Sánchez replicou que tampouco "veu aquí quen lidera o PP de Galicia" e reprendeulle ao entender que non ten "dereito a dicir quen fala ou quen non" no pleno.

ARTIGO 2 E VOTACIÓN

A maiores, o pleno debateu de forma separada o artigo 2 -que é o que recolle o estado global de ingresos e gastos- e ao termo votáronse as emendas e os orzamentos por seccións.

O PP deu o seu apoio e a oposición, maioritariamente, situouse en contra -salvo contadas excepcións, como en organismos nos que parte ou toda ela abstívose-.

A continuación, os grupos votaron o texto articulado do ditame, co resultado do respaldo do PP e o rexeitamento da oposición, tras evitar o PP tamén neste apartado que prosperasen emendas.

No debate do artigo segundo, Noa Presas (BNG) lamentou que só se aprobase unha emenda en comisión, Abel Losada (PSdeG) censurou a "ideoloxía" que o PP implementa coas contas, Manuel Lago (En Marea) urxiu un impulso á economía produtiva de Galicia e Miguel Tellado (PPdeG) viu neles "tres minorías instaladas na crispación".