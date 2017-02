O Círculo de Empresarios de Galicia remite un informe a favor de conectar o noroeste español co Corredor Atlántico

O presidente do Círculo de Empresarios de Galicia, Juan Güell, remitiu ao presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, un informe que incide na necesidade de conectar o noroeste español e a cornixa cantábrica co Corredor Atlántico; co fin de que envíe o documento á Plataforma para o Impulso da Loxística no Noroeste.

Segundo informou o Círculo, este documento, elaborado polo Foro de Urbanismo e Infraestruturas (FUN), achega "propostas concretas e razoadas ás demandas" expostas pola plataforma --da que forma parte a CEP-- e avoga pola chamada Dorsal Cantábrica de Mercadorías para avanzar na conexión co Corredor Atlántico.

Así as cousas, como xa fixo no pasado, o Círculo volveu a reclamar a adopción de medidas e de recursos para garantir a inclusión de Galicia na Rede Transeuropea de Transportes, e trasladou o seu ánimo de "colaborar en todo aquilo que supoña beneficio para o sector loxístico do noroeste, fundamental para --o-- desenvolvemento e benestar económicos".