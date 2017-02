A Policía Nacional detén a dúas mulleres e un home por delitos relacionados coa prostitución

A Policía Nacional detivo a dúas mulleres e un home por supostos delitos relacionados coa prostitución, contra o dereito dos traballadores e coaccións e ameazas. A detención produciuse o pasado 1 de febreiro, dentro da chamada 'Operación Boavista'.

Segundo informou a Policía, as investigacións iniciáronse en outubro do ano pasado, cando axentes da Comisaría de Santiago detectaron que mulleres de orixe colombiana estaban "a exercer a prostitución en condicións severas" nun piso de Noia (A Coruña).

A investigación policial puido determinar que as mulleres procedían de zonas deprimidas de Colombia, onde serían captadas polas detidas, quen ofrecían ás súas vítimas o acceso a España facilitando os recursos económicos e o pago da pasaxe necesaria.

Segundo explica a Policía nun comunicado, así adquirían a débeda que "deberían pagar en España". Tamén se fixaban compromisos persoais dos familiares das mozas, para o caso de que "se escapasen ou non exercesen a prostitución, aqueles deberán abonar a cantidade debida que alcanzaba a cifra de 2,2 millóns de pesos colombianos, uns 2.000 euros.

Se as mulleres eran rexeitadas ao entrar en España, a Policía subliña que o tentaban a través doutros países europeos, onde o control fose menor, especialmente se era de tránsito, e ao chegar a Madrid e, a través dunha ligazón, facilitábase o transporte das mozas ata a localidade de Noia, onde exercían a prostitución.

Ás mulleres non lles permitían abandonar a localidade nin o piso, salvo nalgunha contada ocasión para ir de compras a Santiago e sempre acompañadas. Debían dedicarse á prostitución as 24 horas do día o sete días da semana desde que chegaron a ese piso, ata que saldasen completamente a "débeda" contraída.

Dos servizos sexuais prestados polo tres mozos que convivían, o sistema de traballo era sempre o mesmo: o cliente chamaba á proxeneta e, independentemente da hora, o cliente achegábase á dirección indicada e as mulleres debían saír a recibirlle para que escollese con cal se quería ir.

Os servizos sexuais eran cobrados integramente polos proxenetas e, ao día seguinte, éralle entregada a metade da cantidade á muller.

Cando as mulleres eran xa moi coñecidas, adoitaban desprazalas a outros pisos que controlaban as detidas noutras localidades das provincias de León ou Pontevedra, para seguir exercendo a prostitución.

'OPERANCIÓN BOAVISTA'

A 'Operación Boavista' foi xestionada pola Brigada Estranxeiría e Fronteiras de Santiago en colaboración coa Brigada Central de Trata de Seres Humanos e a Brigada de Estranxeiría de Ponferrada, e permitiu liberar da explotación sexual a tres mulleres de orixe colombiana que estarán, a partir de agora, baixo a protección policial e dos servizos sociais.

Os detidos foron postos a disposición do Xulgado de Instrución numero 2 da localidade de Noia (A Coruña).