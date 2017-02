Temporal.- O temporal causa danos en 22 centros educativos da provincia de Pontevedra por valor duns 180.000 euros

O temporal de vento e choiva rexistrado nos últimos días en Galicia causou danos en 22 centros educativos da provincia de Pontevedra, o que suporá un investimento de case 180.000 euros entre a reforma de cubertas e a reparación de diferentes danos, segundo datos da Xunta.

Un dos centros afectados foi o IES Chan do Monte de Marín, na que está previsto que este martes 7 de febreiro renóvense as clases, segundo anunciou o xefe territorial de Educación, César Pérez Ares.

En concreto, Pérez Ares, xunto ao delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, a alcaldesa de Marín, María Ramallo, e responsables do centro educativo comprobaron este luns os traballos que levan a cabo para reparar os danos causados o venres polo temporal que levou polo aire a cuberta do centro.

As obras de reparación deste centro foron valoradas pola Unidade Técnica da Xefatura Territorial de Educación en case 90.000 euros.

Ademais, as choivas do fin de semana incrementaron os danos en tres aulas que o temporal deixou á intemperie, fundamentalmente equipos informáticos. Estas clases quedarán inutilizadas.

O director do Chan do Monte, Aquilino Cavadas, explicou que o alumnado destas aulas máis afectadas serán recolocados noutras zonas do centro escolar. "Buscamos solución para que nos espazos destinados para zonas comúns e outras aulas que estaban a ser empregadas como comodín ocúpense por estes ciclos que non teñen as súas clases nas condicións habituais", dixo.

Pola súa banda, Pérez Ares agradeceu o traballo que os operarios levan a cabo para reparar o teitume, que contou con algúns contratempos como a falta de subministración eléctrica.

Despois de consultar coa empresa, a xefatura comprometeu que ao finalizar a semana a nova cuberta estará instalada esta semana. "E o luns poderemos continuar coma se non ocorrese nada", apuntou Aquilino Cavadas.

A CAÑIZA

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra tamén visitou este luns o CPI da Cañiza, no que os fortes refachos de vento causaron danos na cuberta do edificio onde se imparten as clases da etapa de Infantil, con nenos de entre 3 e 6 anos que foron recolocados noutras aulas do edificio principal.

O colexio tamén se viu afectado a causa do temporal por outros danos como filtracións, rotura de ata 16 persianas, e canlóns rotos ou voados.

Na visita do delegado territorial a este centro da Cañiza estivo tamén presente o alcalde da localidade, Miguel Adolfo Domínguez, quen destacou que lle vento soprou nestes pasados días con tanta forza que chegou a tirar unha árbore de grandes dimensións sobre o parque infantil danando varios dos xogos instalados nesta área.

Na Cañiza, José Manuel Cores Tourís tamén comprobou a volta a normalidade da Oficina de Emprego que resultou acordoada e desaloxada o pasado venres tras voar o teito do edificio no que se atopa instalada.