O presidente da Xunta e xefe de filas do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, rexeitou "divagar" sobre "posibles cambios" na Alcaldía da Coruña despois de que o pasado sábado o rexedor herculino, Xulio Ferreiro, perdese a confianza do pleno. "O PSOE é o protagonista tanto no inicio da lexislatura como na súa continuidade", resolveu.

Preguntado respecto diso nunha comparecencia ante os medios en compañía de Ferreiro, tras unha reunión entre ambos, Feijóo opinou que "nin é o momento nin é o lugar" para falar dese asunto. Esa cuestión "o presidente da Xunta non a vai nin a pode responder".

Pola súa banda, o primeiro edil da cidade herculina manifestou que A Coruña vive "unha situación de normalidade mentres ninguén diga o contrario" tras apuntar que os responsables socialistas locais manifestaron que non perseguen "cambios" en María Pita. "En todo caso, non depende de min", resolveu.

Tras aseverar que a cuestión de confianza do sábado concíbea como "un instrumento para aprobar os orzamentos" --se non se formaliza unha moción de censura nun prazo de mes, quedarán inmediatamente aprobados--, apuntou que seguirá "traballando".

"Sigo traballando pensando en acabar este mandato, en renovalo e en seguir para adiante, que é para o que estamos", manifestou Xulio Ferreiro a modo de conclusión.