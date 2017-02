A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue convida os universitarios a doar para superar as 4.871 achegas

A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) convida os estudantes do tres universidades galegas a participar nunha nova campaña de doazón na que aspira a superar as 4.871 achegas rexistradas o pasado curso académico.

Segundo informa ADOS, a segunda fase da campaña de doazón de sangue nas universidades galegas empeza esta semana nos centros docentes do sete campus galegos.

Na primeira fase, segundo indica a entidade, desenvolvida no primeiro trimestre deste ano académico participaron 2.303 estudantes, dos cales o 33 por cento --771 doantes-- eran persoas que doaban sangue por primeiro vez.

En concreto, na primeira fase no campus da Coruña recolléronse 687 doazóns; 594, no de Santiago; 440, no de Vigo; 197, no de Lugo; 158, no de Pontevedra; 149, no de Ourense; e 78 no de Ferrol.

DESCENSO

ADOS valora o número de estudantes que se incorporaron como novos doantes, pero lembra que se produce no transcurso dos últimos anos "un paulatino descenso na participación no ámbito universitario". Por iso, nesta segunda fase convida a "todos os estudantes" a doar sangue.

"O descenso no volume de alumnado matriculado afecta de modo ostensible ao número de doazóns recollidas nas campañas de doazón de sangue no sete campus galegos e xustifica o chamamento á activa participación", subliñou ADOS, que apela á colaboración "de todos os membros da comunidade universitaria".

SEGUNDA FASE

Nesta segunda fase, que abarca os meses de febreiro a maio, segundo concretou a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, as unidades móbiles de doazón desprazaranse aos centros docentes universitarios do sete campus galegos.

Ademais concretou que se informará por teléfono, correo electrónico, carta ou sms a cada persoa que fixo unha doazón na primeira fase da campaña, do día no que se acudirá ao seu centro.

Tamén en todas as facultades e escolas universitarias impartiranse charlas informativas, levará a cabo unha distribución de material informativo --folletos, follas de información sobre as condicións para doar, carteis e outro-- e colocaranse paneis informativos portátiles.