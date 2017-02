O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mantivo este luns unha reunión co alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, tras a cal ambos coincidiron en sinalar que foi "cordial e frutífera" e anunciáronse novos investimentos autonómicos na cidade.

En rolda de prensa ao termo dun encontro que se prolongou durante máis de dúas horas, Feijóo puxo en valor a importancia de atender as necesidades de "unha das cidades máis importantes de Galicia"; mentres Ferreiro expresou o seu desexo de que a cita deste luns servise para mellorar a relación entre ambas as administracións, pois non está "suficientemente engrasada".

Esta reunión entre ambos os mandatarios forma parte da rolda iniciada polo presidente da Xunta cos alcaldes das cidades que así o solicitaron --todos fóra dos de Vigo e Santiago-- dentro dos 100 primeiros días da súa terceira lexislatura á fronte da Xunta.

Nela abordaron distintos asuntos, como a construción da estación intermodal, cuxo último floco pendente de acordo entre o tres administracións implicadas --Concello, Xunta e Fomento-- é o aparcadoiro. A "vontade" expresada por Feijóo é empezar a súa construción este mesmo ano e Ferreiro expresou a súa disposición a executar os accesos e a levar a cabo os axustes urbanísticos necesarios.

A área metropolitana foi outro dos asuntos centrais deste encontro, no que ambos coincidiron en que debe construírse desde o consenso de todos os concellos que a integran e co obxectivo de "dar servizo" aos veciños.

ÁREA METROPOLITANA E FACHADA MARÍTIMA

En canto ao transporte desta zona, Feijóo puxo en valor que funciona "de forma exemplar", a diferenza do que ocorre en Vigo, e apostou por aproveitar a oportunidade exposta polo alcalde coa renovación das concesións para que os buses poidan entrar en todos os municipios da zona sen requirir transbordo. Ademais, a Xunta pedirá á Universidade da Coruña un plan estratéxico sobre a área metropolitana.

Outra cuestión de relevancia local é o proxecto para a fachada marítima da Coruña, polo que Ferreiro irá "tenteando" --do mesmo xeito que fixo con Feijóo-- para ver a disposición de cada administración. A partir de aí, presentará un proxecto que xa comezou a ganduxar e sobre o que Feijóo, como el mesmo manifestou, pronunciarase unha vez coñézao.

INVESTIMENTOS AUTONÓMICOS

Adicionalmente, o presidente galego enumerou distintos investimentos da Xunta na cidade herculina e, así, apuntou que entre maio e xuño procederase á apertura do novo bloque cirúrxico do hospital e que tamén nesas datas entrará en funcionamento a sede xudicial que se situou no edificio reformado da Fábrica de Tabacos.

Ademais, prometeu un novo centro de saúde para a zona de Juan Flórez, unha nova residencia de maiores, un novo colexio e a rehabilitación do CEIP Ramón da Sagra, á vez que reafirmou o seu compromiso co saneamento da ría do Burgo.

CUBERTA DO ESTADIO DE RIAZOR

Preguntado sobre se expuxo ao presidente algunha petición de apoio para reparar o estadio de Riazor, Ferreiro explicou que "o Concello ten as súas previsións orzamentarias para arranxala", aínda que chanceou con que non tería "inconveniente" en que a Xunta "botase unha man".

Devandito isto, avanzou que "en tres días" estará concluído "o groso" da reparación da cuberta e indicou que, salvo que cheguen novos temporais, "o próximo partido de Liga xogarase sen problema".