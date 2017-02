Suspendido o xuízo para desafiuzar a unha familia de Ferrol con 5 menores, que espera unha vivenda pública

O xuízo fixado para este luns ás 13,30 horas no Xulgado de Instrución Número 5 de Ferrol, en cuxa vista estaba previsto abordar a denuncia formulada por un particular contra unha familia compostas por sete membros --dous proxenitores e o seu cinco fillos, todos eles menores-- pola falta de pagamento da renda da vivenda que teñen arrendada, quedou suspendido.

En paralelo, celebrouse unha concentración ante a sede xudicial ferrolá, situada na rúa Coruña, convocada pola Plataforma Anti Hipoteca (PAH) de Ferrol e Comarca e Stop-Desafiuzamentos Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra.

O portavoz de Stop-Desafiuzamentos en Ferrolterra, Ignacio Martínez, asegurou que sabían "que o máis probable é que se suspendese o xuízo, dado que foi presentada fóra de prazo a defensa dos afectados", o que motiva que neste tipo de casos, e tal como recolle a lexislación vixente, que "se transcorrido dez días da presentación do requirimento non se presenta defensa, motiva a non celebración da vista".

Respecto diso, engadiu que, como consecuencia, obriga a "ditar unha resolución que é condenatoria, dado que os inquilinos recoñecen a débeda".

MOTIVOS

Ignacio Martínez asegurou, en declaracións aos medios de comunicación, que "os denunciados recoñecen a falta de pago, debido á falta de recursos económicos, por ser demasiadas persoas na familia, en concreto sete, dos cales cinco son menores idade, todos con menos de dez anos".

Ademais, concretou que todos os menores están escolarizados a excepción do máis pequeno, de dous anos, que "agarda unha praza nunha escola infantil", segundo engade, e subliña ningún dos proxenitores ten emprego.

O activista ferrolán trasladou que esta familia chegou a esta situación "como consecuencia de falta de traballo". A parella de pais ten idades de 29 e 30 anos, "ela caixeira e el camareiro", segundo abundou.

Por iso, Stop-Desafiuzamentos Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra solicitou á avogada o que "se suspenda o desafiuzamento da vivenda, mentres non se lles concede unha alternativa residencial".

"VULNERABILIDADE"

Así, Martínez asegurou que desta situación deuse traslado á Xunta, "cun informe de vulnerabilidade por parte da traballadora social do Concello de Ferrol".

Ademais de pór en coñecemento do goberno municipal "este caso, ante a concelleira de Benestar Social, a cal se comprometeu a resolver este tema, ben cunha vivenda municipal, que xa está dispoñible" ou, pola contra, reclamarían o poder utilizar unha da Xunta, ao amparo do 'Programa de Vivendas Valeiras', tal e como "ofreceu Ovidio Rodeiro", delegado da Xunta na provincia da Coruña, nun encontro mantido con el semanas atrás.