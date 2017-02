O Pleno do Comité Provincial de Adif en Ourense expresou este luns, a través dun comunicado, o seu rexeitamento aos "recortes de servizo" que, segundo denuncian, levará a cabo a compañía en estacións galegas.

En particular, mostraron a súa "desconformidade" coa decisión de Adif de "cesar proximamente a actividade comercial de venda de billetes e información" que persoal do administrador realiza nas estacións do Carballiño, Ribadavia, A Rúa e O Barco de Valdeorras.

Así, ratificaron o seu defensa dun ferrocarril "público, social, seguro e de calidade", polo que rexeitaron "os recortes de servizo nas estacións galegas" e reivindicaron "o mantemento dos postos de traballo".