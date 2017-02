LaLiga reparte 60.000 euros recadados no 'Champions for Life' entre seis proxectos solidarios, un do Dépor

A Fundación de LaLiga fixo entrega este luns dun cheque valorado en 10.000 euros a seis proxectos solidarios distintos, un total de 60.000 euros que foron recadados na terceira edición do 'Champions for Life', celebrado conxuntamente entre UNICEF Comité Español e LaLiga o 29 de decembro no estadio Benito Villamarín de Sevilla.

Os proxectos seleccionados foron os presentados polo Deportivo da Coruña (Sementes de Amanhã), polo Numancia (Canastillas de Bebé), polo Zaragoza (14 soños cumpridos), pola Fundación Atlético de Madrid (Campañas de tratamento e cirurxías pediátricas en países en vías de desenvolvemento), polo Alcorcón (Bolsas comedor para nenos/as en situación desfavorecida) e pola Fundación de LaLiga (Axuda ao centro de Kabanga).

Con 'Sementes de Amanhã', a fundación Loyola Galicia pretende proporcionar un crecemento integral e saudable para os nenos en acollida da meseta rural de Angonia e Tsagano (Mozambique), do mesmo xeito que a Fundación Madriña con 'Canastillas de Bebé' quere axudar ás nais sen recursos e dotar aos recentemente nados do material necesario para o perfecto coidado.

Doutra banda, '14 soños cumpridos' (Fundación Carlos Pauner) busca sacar da rúa a nenos e nenas que se atopen en situación moi precaria, mentres que 'Campañas de tratamento e cirurxías pediátricas en países en vías de desenvolvemento' (Fundación Cirurxiáns en Acción) busca operar entre 70 e 90 pacientes semanais con patalogías de parede abdominal.

Finalmente, o programa 'Bolsas comedor para nenos/as en situación desfavorecida' (Fundación Educo) ten como obxectivo garantir o comedor escolar a nenos e nenas de familias en risco de pobreza. Pola súa banda, 'Axuda ao centro Kabanga' (ONG Afrikabanga) procura proporcionar aos residentes do Kabanga Center (Tanzania) material de supervivencia básico.

"TEMOS QUE ENVIAR UNHA MENSAXE DE CONCIENCIA SOCIAL"

O presidente de LaLiga, Javier Tebas, manifestou durante o acto que esta iniciativa "non serve só de axuda económica", senón que tamén debe valer para sensibilizar a todo o mundo. "Fágome unha pregunta, facemos o suficiente? Realmente penso que non, pero o bo é que isto nos incentiva a seguir", indicou.

"A nosa fundación debe seguir buscando máis proxectos e imos seguir cara a adiante. Oxalá puidésemos chegar a máis fundacións. Imos colaborar máis con Unicef e imos tentar chegar non só economicamente, senón a sensibilizar e a mandar unha mensaxe de conciencia social. Hai que traballar", engadiu respecto diso.

Pola súa banda, o presidente da Fundación de LaLiga, Juan José Hidalgo, manifestou que cada vez obteñen "máis ingresos" do 'Champions for Life' e que están nun momento de crecemento, mentres que o presidente de Unicef Comité Español, Carmelo Angulo, destacou que 535 millóns de nenos viven en países que sofren situacións de "emerxencia", que "é o mesmo que 1 de cada 4 nenos no mundo".

"Sempre nos preguntamos onde está a resposta. Unha delas é este partido. Ninguén fala de Afganistán, Siria ou Iemen, son conflitos esquecidos. Desde o Comité Español habemos conseguido máis de sete millóns de euros e queremos ser portavoces dunha realidade e unha esperanza. Estamos moi agradecidos a LaLiga e á súa fundación", agregou.

O presidente da Real Federación Andaluza de Fútbol, Eduardo Herrera, explicou que para el é unha honra que o 'Champions for Life' xogásese en Sevilla e que a súa é unha das institucións que "máis colabora con Unicef". "Hai que facer pola infancia todo o posible", sentenciou.

Ao acto acudiron o presidente de LaLiga, Javier Tebas; o da Fundación de LaLiga, Juan José Hidalgo; o presidente de Unicef Comité Español, Carmelo Angulo; o presidente da Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), Eduardo Herrera; o conselleiro de área social do RC Deportivo, Martín Pita; a representante da Fundación Loyola Galicia, Susana Vázquez; o conselleiro delegado do Numancia, Victor Martín; e o presidente da Fundación Madriña, Conrado Giménez.

Ademais, contou coa presenza do presidente do Real Zaragoza, Christian Lapetra; o presidente Fundación Carlos Pauner, Carlos Pauner; o xerente da Fundación Atlético de Madrid, Pablo Lago; a presidenta da Fundación Cirurxiáns en Acción, Teresa Butrón; o secretario non conselleiro do Alcorcón, Álvaro Marco; a directora da oficina de Madrid da Fundación Educo, Macarena Céspedes; e a vicepresidenta da ONG Afrikabanga, Rosa de León.