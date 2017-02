Expertos apostan por tratamentos con menos toxicidade a longo prazo para enfermos de VIH

Expertos especialistas en VIH apostan por tratamentos con menos toxicidade a longo prazo para enfermos con esta doenza, co fin de mellorar a calidade de vida dun colectivo que está a envellecer e cuxa esperanza de vida aproxímase á da poboación en xeral.

Estas reflexións tiveron lugar na celebración do 'XI Curso en avances na infección por VIH e Hepatite Virales', na sede de Afundación en Vigo, e no marco da cal a empresa biofarmacéutica subvencionou a mesa redonda 'VIH: Máis aló da indetectabilidade'.

Nesta sesión, os expertos na materia debateron sobre os últimos retos que supoñen os novos avances na infección por VIH e enfermidades que afectan directamente á abordaxe terapéutica da enfermidade.

Así, o organizador do curso e membro da unidade de Patoloxía Infecciosa do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, o doutor Luís E. Morano, manifestou que "os avances no desenvolvemento da terapia antirretroviral para o tratamento da infección por VIH permiten que a inmensa maioría dos pacientes manteñan o seu viremia indetectable" e que "unha porcentaxe elevada alcancen unha cifra de linfocitos CD4 nunha marxe de seguridade", o que permite que a esperanza de vida destes pacientes "achéguese á da poboación xeral".

Ao tempo, os pacientes con VIH en tratamento están a envellecer e preto do 50% deles xa teñen máis de 50 anos. A isto hai que sumar que o VIH, per se, está asociado a un envellecemento precoz e ao desenvolvemento de comorbilidades en idades máis novas.

ATENCIÓN EN DOUS ASPECTOS

Neste consenso, o xefe do servizo de Enfermidades Infecciosas do Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Santiago Moreno, advertiu de que "as persoas con infección por VIH que teñen máis de 50 anos precisan atención en polo menos dous aspectos".

Concretamente, explicou que "se debe tratar a infección por VIH cos mellores fármacos dispoñibles, tendo en conta que nesta poboación pode presentar problemas específicos".

En segundo lugar, advertiu de que a toxicidade "pode ser máis frecuente ao presentar comorbilidades ou deterioración fisiológico dalgúns órganos que condiciona maior incidencia de efectos tóxicos". É o caso, engadiu, da "función renal, a densidade mineral ósea ou o aumento de risco cardiovascular asociado á idade".

MELLORAR A CALIDADE DE VIDA

Durante o congreso nacional de GeSIDA, celebrado o pasado mes de decembro, presentáronse datos da cohorte VACH-CRETA e, segundo lembran os impulsores do curso celebrado en Vigo, esta cohorte revelou que hai un "incremento das comorbilidades nos pacientes analizados", como un aumento dun 44% de eventos cardiovasculares nos pacientes que se estudaron desde 2010 a 2014, ademais de que tamén se observou un incremento da prevalencia diabetes ou dislipemia.

Para evitar a aparición ou acumulación de toxicidades, e en busca de manter e mellorar a saúde a longo prazo dos pacientes con VIH, "un dos factores modificables sería o uso de opcións terapéuticas con toxicidades mínimas", explican os impulsores.

Así, recalcan que "con acceso a un tratamento apropiado, os pacientes con VIH contan co potencial de vivir case tanto tempo como a poboación en xeral". Con todo, as investigacións revelan que "teñen un risco máis elevado de sufrir comorbilidades relacionadas coa propia patoloxía, o tratamento e a idade", situación na que radica a relevancia na "decisión" sobre o tratamento.

Ademais dos mencionados relatores, a mesa redonda contou coa participación do doutor Antonio Ocampo do Álvaro Cunqueiro; e o doutor Jose Maria Llibre do Hospital Germans Trias e Pujol, de Barcelona.