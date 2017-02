A Deputación da Coruña financia un proxecto para eliminar as verteduras da ribeira de Neda á ría de Ferrol

A Deputación da Coruña destina 67.449 euros a un proxecto para eliminar as verteduras na zona da estación do ferrocarril da ribeira de Neda, que afectan directamente ás augas da ría de Ferrol.

O Concello de Neda sacou este luns a licitación este proxecto, que se inclúe dentro do Plan de Acción Social (PAS) provincial, e que se realizará nun prazo estimado de tres meses.

As obras consistirán na execución de novos pozos de ataque, tramos de colectores e diferentes tubaxes, que garantirán a adecuación da rede de saneamento ás normativas ambientais vixentes, e a dotación dun servizo de calidade para os habitantes do concello.

Co financiamento destas medidas, a Deputación da Coruña responde a unha reivindicación do municipio para "liquidar as carencias na rede de saneamento", que "xa fora comprometida por diferentes administracións pero que nunca se chegou a executar".

Estas carencias non só afectan á calidade das augas da ría e ás actividades pesqueiras, apunta a deputación, senón que "repercuten na calidade de vida dunha zona moi próxima as vivendas e a lugares de interese turístico e cultural".

Co obxectivo de eliminar a vertedura orixinada no colector paralelo ás vías do ferrocarril, realizarase unha perforación horizontal para pasar un novo colector baixo as vías do tren. Deste xeito, conectarase un novo pozo, que se situará en paralelo ás vías do tren na marxe sur, ata outro pozo na marxe noroeste das mesmas. Tamén se executará outro novo tramo de colector, que conectará os novos pozos ao existente baixo a AP-9.