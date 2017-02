Os deputados socialistas José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga levarán varias iniciativas ao Parlamento para pedir á Xunta que explique "cales son as medidas e compensacións previstas" para os municipios galegos "afectados polo veto ao cultivo da pataca" no norte das provincias da Coruña e Lugo debido á praga da polilla guatemalteca.

Precisamente, a directora xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Xunta, Belén do Campo, trasladou a alcaldes e representantes de municipios das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, a necesidade de prohibir a plantación de patacas en ata trece municipios destes territorios co obxectivo de erradicar a praga denominada 'Tecia solanivora Povolny', coñecida popularmente como "polilla guatemalteca".

Do Campo asegurou que un Real Decreto no que traballa o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente "recolle a prohibición de plantar patacas en zonas onde agora mesmo temos detectada a presenza desta praga".

Por iso, fan "un chamamento á poboación, a toda esa xente que por costume planta as súas propias patacas para o autoconsumo e as súas familias, e que por responsabilidade nestes momentos, talvez o mellor é que nestas zonas non a planten". "Sobre todo porque estamos a uns días, nun mes ou mes e medio, para que o Ministerio xa as deteña por Real Decreto e que terá que ser cumprido", abundou.

Os socialistas advertiron de que son "moitos" os agricultores "afectados por leste veto, na súa maioría para autoconsumo", que ven "estragadas as súas colleitas ou que teñen xa a simiente comprada" para a próxima tempada debido á tardanza do anuncio, xa que "desde a anterior colleita houbo tempo máis que dabondo para tomar esta medida e aforrar diñeiro aos afectados".

Os deputados subliñaron o seu apoio a todos os traballos de "erradicación das pragas, pero censuraron a "falta de planificación" do goberno.

Ademais, expresaron a súa preocupación pola ausencia de medidas compensatorias nas zonas de prohibición no real decreto do Ministerio de Agricultura. "Pedimos á Xunta que non eluda as súas responsabilidades, que esixa solucións e que poña as medidas necesarias para paliar o máximo posible os prexuízos ocasionados pola prohibición", esgrimiu.

CASTELO DE DOIRAS

Por outra banda, a deputada lucense Concepción Burgo rexistrou varias iniciativas nas que insta á Xunta a establecer conversacións coa Fundación Xosé Souto, propietaria do Castelo de Doiras, para "chegar a acordos que posibiliten a rehabilitación e posta en valor da edificación e, deste xeito, "evitar a súa deterioración" e "apontoar a economía da comarca dos Ancares".

Nun comunicado, Burgo advertiu ao Executivo autonómico que non pode "estar impasible" ante a deterioración dun símbolo medieval catalogado como Ben de Interese Cultural (BIC).