A USC premia catro investigacións sobre o risco en empresas, espazos fronteirizos, a eólica e o lácteo

Unha investigación sobre xestión do risco nas empresas galegas ha recibido o premio 'Valentín Paz Andrade', mentres que outro tres traballos sobre espazos naturais fronteirizos, enerxía eólica e o sector lácteo obtiveron o 'Jesús García Calvo'. Ambos os galardóns entrégaos o Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (Idega), pertencente á USC.

No acto de entrega dos galardóns, que celebraron a súa terceira edición, a investigación premiada pola 'Paz Andrade' foi aplaudida polo xurado polo seu "carácter innovador", posto que apenas existen estudos que aborden a súa temática no ámbito autonómico.

Este traballo, que leva por título 'A xestión do risco e o seguro na empresa galega', foi dirixido por Luís Otero González e ten por autores a Pablo Durán Santomil, Rubén Lado Sestayo, Milagros Vivel Búa e Luís Ignacio Gil.

Pola súa banda, Juan Manuel Trillo Santamaría e Valerià Paül Carril levaron o 'García Calvo' pola súa investigación da Reserva da Biosfera Gerês-Xurés no marco do modelo para a ordenación e xestión dos espazos naturais protexidos transfronteirizos (ENPF).

Ao recoller o galardón, Valerià Paül Carril sinalou que para coidar os recursos "hai que deixar de estar obsesionados co diñeiro que vén de fóra" --referíndose aos fondos europeos-- e pensar primeiro en para que se necesita ese capital.

Así mesmo, Damián Rodríguez logrou este galardón pola súa tese de doctoramiento 'Enerxía eólica e medio rural: unha análise aplicada dous impactos socioeconómicos dous parques eólicos non mundo rural galego', na que estudou como foron os procesos de implantación desta enerxía na comunidade. Segundo o investigador tratouse "dunha oportunidade perdida".

PROBLEMAS DA INDUSTRIA LÁCTEA GALEGA

Por último, Diego Gómez Méndez tamén se alzou co premio 'García Calvo' polo seu estudo 'O sector lácteo en Galicia: dinámica recente e perspectivas nun mercado liberalizado'.

Ao recollelo, explicou que, aínda que Galicia é unha "rexión crave na produción de leite a nivel español e europeo", a industria láctea presenta unha serie de "problemas" pola súa escasa base territorial e a súa "especialización na fabricación de produtos de baixo valor engadido" --como é o caso do leite de cartón--.

DOTACIÓN ECONÓMICA DO PREMIO

Estes galardóns son convocados anualmente por Idega coa colaboración do Consello Económico e Social de Galicia (CES-Galicia), o primeiro, e da Fundación Feiraco, o segundo. A súa dotación económica é de 2.000 euros e de entre 1.000 e 2.500 euros, respectivamente.

Nesta edición, os galardóns entregáronse nun acto presentado polo reitor da USC, Juan Viaño, que tivo lugar no salón nobre do Colexio de Fonseca. No evento tamén estiveron presentes o presidente da Fundación Feiraco, José Montes Pérez, a presidenta do CES-Galicia, Corina Porro, e o profesor da USC e investigador do Idega, Melchor Fernández.

Este último convidado foi o encargado de dar inicio ao acto cun relatorio sobre o envellecemento poboacional titulada 'Descubrindo ou vello mundo: afrontar ou reto demográfico dende a investigación interdisciplinar'.