O PSdeG recorre o arquivo do caso das depuradoras da Deputación de Ourense

O PSdeG da provincia de Ourense presentou un recurso de apelación contra a decisión do xulgado número 2 de Ourense que decretou o sobresemento provisional e arquivo do caso que investigaba a adxudicación por parte da Deputación dun centenar de depuradoras en pequenos municipios do rural.

Nun comunicado, o Partido Socialista considera que este caso "non pode quedar impune" ante o "grave carrusel" de "irregularidades e favores" que a Oficina Europea contra a Fraude (OLAF) "detalla nos seus informes".

"A Unión Europea advirte da existencia de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsidade documental, malversación de caudais públicos e fraude", sinalou o PSOE ourensán que, no seu recurso, interésase pola práctica de novas dilixencias testificales e sinalan que "o rexeitamento dalgúns argumentos da OLAF "non se axusta de dereito".

Así mesmo, os socialistas lembraron que este caso ten outra vía xudicial aberta na que "o PP pelexa contra si mesmo". "O Ministerio de Hacienda, dirixido por Cristóbal Montoro, independentemente das supostas responsabilidades penais que se están dirimindo nos xulgados de Ourense, mantén o conflito vivo pola vía xudicial do contencioso administrativo que xa chegou do Tribunal Supremo", indicaron.

Neste sentido, aseguraron que o Goberno central reclama a "inmediata devolución dos 10 millóns de euros empregados, segundo a súa opinión, irregularmente no caso das depuradoras".

Ademais, nun almorzo informativo celebrado este luns, o portavoz do grupo provincial socialista, Francisco Fraga, xustificou a presentación deste recurso ao considerar que "non se entrou no fondo do asunto" e "non se practicaron probas importantes".