Máis de 2.000 colexios de toda España non incluirán panga nos seus menús

Máis de 2.000 colexios de toda España deixarán de servir no menú dos seus comedores o panga atendendo á demanda de asociacións de pais de alumnos e á esixencia de varios gobernos autonómicos ás empresas de catering de non servir este peixe despois das dúbidas xurdidas no sector alimentario sobre a calidade deste produto.

Por parte do grupo Serunion, que se encarga da comida diaria de 2.100 colexios de todas as comunidades autónomas (máis dos 80% públicos), indicaron a Europa Press que esta compañía decidiu sacar o panga dos menús como resposta á demanda social. En gran parte das autonomías, acordouse "hai xa tempo", porque os pregos dos concursos así o esixen, e no resto, "que son casos residuais", desde o xoves 2 de febreiro.

En concreto, desde a Consellería de Educación rioxana sinalaron a Europa Press que na mañá do pasado xoves solicitaron a Serunion a retirada de panga dos menús, ao que a empresa respondeu que desde o seu central ordenaran "a retirada deste produto de todos os menús en todos os centros onde traballan".

En Murcia, a Consellería de Educación indicaron que o panga non se serve na maioría dos seus centros, concretamente, os que se adheriron ao Plan de Calidade de Comedores Escolares --283 dos 380 centros que hai nesta rexión--. O motivo, segundo as mesmas fontes, é que este tipo de peixe "non entra nos plans dos nutricionistas".

506 COMEDORES EN CYL SEN PANGA

En Castilla y León, o conselleiro de Educación, Fernando Rey, informou este mércores que os 506 comedores escolares dos colexios públicos de Castilla y León non serven nos seus menús panga desde 2010, tras as queixas de asociacións de pais, polo que pediu "tranquilidade" ás familias e asegurou que a nutrición dos 36.000 usuarios destes comedores está "en boas mans".

"Non nola xogamos coa calidade dos alimentos", aseverou Rey, para engadir que os menús dos colexios públicos deséñaos o Departamento de Nutrición da Facultade de Medicina da Universidade de Valladolid.

En Asturias, a Consellería de Sanidade asegurou que desde 2013 prohíbese o consumo de panga nos centros educativos, como así o indica o prego común para o servizo de catering nos colexios e escolas infantís desta comunidade. O mesmo ocorre no País Vasco, onde fai polo menos tres anos non se ofrece este peixe nos seus centros educativos.

Outras comunidades non fan unha mención expresa ao consumo do panga na normativa que regula os comedores, como é o caso de Canarias. Fontes da Consellería de Educación explicaron que o seu decreto dá unhas indicacións xerais para que a dieta sexa equilibrada, pero que son os pais, a través dos consellos escolares, quen elixen os menús. "Cada colexio ten autonomía para elixir o seu menú e os pais poden escoller o que comen os seus fillos en cada centro", engaden.

CATALUÑA, EN MANS DOS CENTROS

Cataluña deixa esta decisión en mans dos centros educativos pola "ausencia de risco de consumo", segundo informaron desde a Conselleria de Saúde, que lembraron que analizou entre 2014 e 2016 un total de 84 mostras de panga para a investigación de parámetros biolóxicos e químicos establecidos pola normativa comunitaria e que só unha resultou desconforme cos parámetros microbiolóxicos.

Ao departamento de Educación galego non lle consta que se sirva panga nos comedores escolares públicos, xa que os menús teñen que cinguirse a unha guía publicada pola Xunta, que non inclúe o panga, aínda que avisa de que non lle corresponde a prohibición deste peixe.

O Goberno de Aragón leva un ano traballando nuns novos pregos para os comedores escolares "nos que se quere primar a calidade sobre o prezo", segundo fontes do Executivo da Comunidade, que aseguraron que se vai a dar máis puntos pola non inclusión do panga.

MADRID SEGUIRÁ SERVÍNDOO

Os colexios públicos da Comunidade de Madrid seguirán dando panga nos comedores e a Consellería de Educación da Comunidade de Madrid ata que as autoridades sanitarias non digan o contrario. Fontes da Consellería de Educación van seguir a "regulación, orientacións e recomendacións que realicen as autoridades sanitarias competentes", neste caso Axencia española de Consumo, Seguridade alimentaria e Nutrición (AECOSAN) ou a Consellería de Sanidade.

Por parte da Dirección Xeral de Saúde Pública de Baleares, que vixía periodicamente a calidade dos menús escolares, afirmaron que non teñen "ningunha evidencia de que o panga sexa prexudicial para a saúde ou que sexa un alimento pouco seguro" e que, de momento, non teñen previsto facer ningunha recomendación.

Con todo, o Concello de Palma de Mallorca, ordenou o pasado venres 3 de febreiro aos comedores do once gardarías municipais non incluír como ingrediente dos menús o peixe panga como medida de "prevención".

En Castilla La Mancha, fontes da Consellería de Educación informaron de que só hai unha empresa de catering nesta comunidade que serve panga nos comedores escolares e, que por tanto, "o impacto é mínimo en relación ao conxunto da comunidade". No entanto, aseguraron que van recomendar a esta empresa que non inclúa esta especie, aínda que advirten de que non poden obrigala.

PAIS PIDEN Ao GOBERNO QUE ACTÚE

A Confederación Española de Pais e Nais de Alumnos (CEAPA) esixiu este mércores aos ministerios de Educación e Sanidade a prohibición de forma urxente do consumo do panga, a tilapia e similares nos centros escolares en defensa do dereito a unha alimentación sa e saudable dos menores.

O presidente de Ceapa, José Luís Pazos, sinala en declaracións a Europa Press, que aínda que a competencia dos comedores é autonómica, os ministerios de Sanidade e Educación teñen que abordar este asunto nas reunións periódicas que manteñen cos conselleiros do ramo para que se dean unhas directrices comúns que prohiban este tipo de peixes en toda España.

Mentres, por parte de Concapa, o seu presidente, Pedro José Caballero, pediu a Sanidade e Educación que se "impliquen e póñanse de acordo" na seguridade do sistema alimentario dos comedores escolares, tratando de ofrecer aos alumnos unha alimentación "o máis sa posible, evitando así as alarmas e a preocupación nas familias".

SANIDAD NON RECIBIU NINGUNHA ALERTA

O Ministerio de Sanidad confirmou que, ata o momento, España non recibiu ningunha alerta sanitaria nin alimentaria en relación ao panga.

Fontes do departamento de Dolors Montserrat explicaron a Europa Press que o produto, que adoita importarse de Vietnam, cumpre todos os requisitos que esixe a Comisión Europea cando chega aos puntos de inspección fronteirizos, onde se ten que certificar que a mercadoría está correcta.

Carrefour España informou este mércores que deixará de comprar panga "de forma preventiva desde o día de hoxe" debido ao impacto ambiental da súa crianza e á contaminación da auga provocada pola cantidade de excrementos e desperdicios que emiten os peixes.