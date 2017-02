Galicia acelera o seu crecemento ata o 3,7% a finais de 2016, segundo o indicador Abanca Foro de Conxuntura Económica

Galicia rexistrou un crecemento do 3,7% a finais de 2016, segundo o indicador Abanca Foro de Conxuntura Económica, que mostra unha aceleración no último trimestre do ano.

O indicador, en concreto, alcanza un crecemento interanual da actividade económica do 3,7% ata o mes de novembro. Este incremento, segundo explica o Foro Económico de Galicia, responde o "tirón" da cifra de negocios do sector servizos, do industrial e das vendas do comercio.

A análise de datos elaborouno o equipo de investigadores do Foro en colaboración co departamento de planificación e estudos de Abanca.

O crecemento da actividade económica de Galicia (de novembro de 2015 ata novembro de 2016) reflíctese en "unha mellora da cifra de traballadores afiliados á Seguridade Social e no índice de produción industrial", apunta.

ACTIVIDADES "MENOS ACTIVAS"

Entre as actividades que presentan un comportamento "menos activo" están a produción de automóbiles, a cifra de importacións de bens e o transporte marítimo de mercadorías.

O 3,7% de crecemento da actividade (novembro 2015-novembro 2016) é o mellor dato de aceleración económica no últimos oito anos, unha décima mellor que o dato alcanzado en outubro e tres décimas mellor que en agosto.

O indicador permite anticipar con datos reais da actividade económica a cifra de crecemento económico representada polo PIB (produto interior bruto), que non se coñecerá ata dentro de dous meses.