Ferida unha señora tras ser atropelada en Santiago

Unha señora resultou ferida este luns tras ser atropelada na rúa Galeras de Compostela cando, segundo indicaron a Europa Press testemuñas presenciais, cruzaba nas inmediacións do paso de peóns.

As mesmas fontes indicaron que ao volante do coche que causou o sinistro (un Renault Megane azul) ía un home de avanzada idade, o cal, visiblemente nervioso, relatou 'in situ' aos axentes o ocorrido.

Os feitos tiveron lugar pasadas as 17,30 horas e ata a zona desprazouse tanto o furgón de ateigados como outro vehículo da Policía Local e tamén a ambulancia.

Con todo, a señora vítima do atropelo recibiu as primeiras asistencias na propia vía, onde se achaba tombada, rodeada dun bo número de comerciantes e veciños desta zona da capital galega.