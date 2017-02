Temporal.- O 112 atendeu 3.571 incidencias para as que mobilizou máis de 10.000 recursos ao longo do fin de semana

O Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia atendeu un total de 3.571 incidencias para as que mobilizou máis de 10.000 recursos ao longo do pasado fin de semana, no que Galicia estivo baixo o influxo dun temporal de choiva e vento.

En declaracións aos medios este luns, o director xeral de Emerxencias e Interior, Luís Menor, felicitou aos servizos de emerxencia polo seu labor ao longo dos últimos días de temporal, que se pechou cun balance "positivo", xa que "non houbo que lamentar danos persoais".

"A pesar de que nalgúns lugares apareceu que houbo dous falecidos, non foron por efectos do temporal", comentou Menor, en referencia ás dúas persoas que perderon a vida, un deles no municipio de Ourense o pasado venres e outro en Muras (Lugo). Este último faleceu o sábado tras sufrir un golpe cando tentaba retirar unha árbore da estrada.

O responsable de Emerxencias da Xunta indicou que a poboación "respondeu moi ben aos consellos" recibidos desde a administración e tomou "medidas de autoprotección moi importantes" que axudaron a "minimizar o risco".

Un despregamento "incesante" ao longo de catro días marcados por un "longo e forte episodio" meteorolóxico con "picos" nas xornadas do venres e o sábado. Menor remarcou que o temporal, que se deu por finalizado na mañá deste luns, resolveuse cun "resultado bastante aceptable".

Así, o maior número de incidencias estiveron relacionadas con obstrucións en estradas por caídas de árbores, valos, desprendementos de mobiliario urbano e bolsas de auga acumuladas nos viarios.

A iso, apuntou que o 112 tamén atendeu emerxencias relacionadas cos "desprendementos de cornixas" ou actuacións en vías públicas urbanas.

A CORUÑA E PONTEVEDRA, PROVINCIAS MÁIS AFECTADAS

Pontevedra e A Coruña foron as provincias que máis incidentes rexistraron nos últimos días con 1.457 e 1.129, respectivamente; seguidas por Lugo, con 549, e Ourense, 436.

O temporal alcanzou o seu punto máximo as xornadas do venres e o sábado, nas o 112 xestionou un total de 1.553 e 1.315 incidencias, respectivamente. Para elas, mobilizáronse 4.009 recursos o venres e 3.121 o sábado.

Neses días, segundo Menor, na costa galega rexistráronse "ondas de ata 12 metros", mentres que en terra producíronse ventos "con refachos de 150 quilómetros por hora" que nalgúns puntos chegaron "ata os 180". En canto ás precipitacións, houbo lugares nos que se chegaron a recoller "máis de 100" litros por metro cadrado por hora.

INCIDENCIAS DESTACADAS

Segundo apuntou a Xunta nun comunicado, entre as incidencias máis destacadas durante os días do temporal figuran a evacuación dun instituto de Muxía (A Coruña) tras desprenderse parte da súa cuberta e dun colexio de discapacitados en Val do Dubra (A Coruña) por falta de subministración eléctrica.

Ademais, tamén se produciron "numerosos desprendementos e caídas de tellados, árbores e elementos" que causaron "varios feridos", así como caídas de postes eléctricos e desprendementos en cubertas de varios pavillóns.

Así mesmo, en canto ás incidencias na subministración eléctrica --problemas que causaron que máis de 16.000 persoas permaneceron sen luz ao longo do fin de semana-- destacaron as de Guitiriz, con máis de 2.000 afectados, Bembibre (A Coruña) --3.100-- e Boborás e O Irixo (A Coruña), tamén con outros 3.000 afectados.

Por outra banda, o helicóptero de Salvamento Marítimo Pesca 2 tamén interveu no rescate dos 12 tripulantes do pesqueiro galego 'Gure Uxua', que se afundiu nas costas de Asturias.