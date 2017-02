Lídia Senra participa na xornada 'Soberanía Alimentaria dentro da nova Política Agraria Común'

A deputada galega Lídia Senra participará este martes en Bruxelas, a partir das 9,00 horas, no Parlamento europeo, na xornada 'Soberanía alimentaria dentro da nova Política Agraria Común', organizada polo Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL).

Senra desenvolverá o papel de moderadora no primeiro panel de debate, no que baixo o título 'Soberanía alimentaria na Unión Europea', intervirá a secretaria xeral do Sindicato labrego Galego (SLG), Isabel Vilalba; así como Geneviève Savigny, do Comié de Coordinación da ECVC (Coordinación Europea Vía Campesiña).

Tamén interveñen Joris Lohman, membro do consello executivo de 'Slow Food'; Gianni Tamino, profesora da Universidade de Padua; e Eva Torremocha, experta en agroecología e investigadora na Universidade Pablo de Olavide.

A xornada continuará cun segundo panel tamén pola mañá, baixo o título 'Retos ante a reforma da PAC. Que queremos da PAC?', no que moderado por Patrick Lle Hyaric, eurodeputado do GUE/NGL, intervirán Stavros Arachovitis, deputado de Syriza; Mikel Hirribaren, secretario xeral da Confédération Paysanne; e Alessandra de Santis, directora da oficina en Bruxelas da Confederazione Italiana Agricoltori.

Ademais de Isabel Vilalba, unha delegación de varios membros do SLG e da Coordinadora de Organizacións de Agricultores e Gandeiros (COAG) participarán este martes na xornada.