A Xunta destaca o labor de Clusaga na promoción das exportacións das empresas alimenticias galegas

O director do Igape, Juan Cividanes, destacou o labor do Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) como dinamizador das exportacións nas empresas deste sector, un dos que máis aposta pola entrada nos mercados internacionais.

Cividanes, que se reuniu este luns con directivos do clúster, lembrou que xa está activada a convocatoria do programa Galicia Exporta para organismos intermedios e, deste xeito, seguir apoiando proxectos colectivos neste ámbito.

Na reunión, o director do Igape animou aos directivos a impulsar igualmente nas empresas do sector alimenticio novos investimentos tecnolóxica no merco da nova convocatoria para proxectos piloto de Industria 4.0 que acaba de publicarse.

Tres empresas do sector da alimentación, contando coa colaboración e o impulso de Clusaga desenvolven investimentos 4.0 no marco da anterior convocatoria: Innolact, Kiwi Atlántico e Adegas Martín Códax.

Cividanes mostrou o seu convencemento de que a experiencia servirá para que novas empresas alimenticias aposten por investir no ámbito da fábrica intelixente.