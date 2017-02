O Consello de Ministros estudará este venres a proposta de expertos sobre financiamento autonómico

O secretario de Estado de Facenda, José Enrique Fernández de Moya, anunciou que este venres se elevará ao Consello de Ministros a proposta de expertos que formen o comité encargado durante o próximos seis meses do desenvolvemento da proposta de novo modelo de financiamento autonómico.

Díxoo no transcurso dunha conferencia sobre o modelo de financiamento autonómico e as súas liñas de reforma que pronunciou este luns no Máster de Avogacía da Universidade de Xaén (UJA). Outra proposta que irá ao Consello de Ministros deste venres será a do grupo de traballo que crearán Goberno e Federación Española de Municipios de face a afrontar a reforma do sistema de financiamento local.

A Consellería de Facenda da Xunta propuxo ao catedrático da Universidade de Vigo Santiago Lago como representante de Galicia no grupo de expertos que deseñará o novo modelo de financiamento autonómico.

Santiago Lago, catedrático da Universidade de Vigo, foi proposto por "a súa ampla experiencia neste campo", como "especialista en federalismo fiscal", codirector da Rede de Investigacións en Financiamento Autonómico e Descentralización (Rifde).

Ademais, é membro do comité asesor do Plan estratéxico de Galicia 2016-2020 e é director do Foro Económico de Galicia, no que tamén se integran figuras como o expresidente socialista da Xunta Fernando González Laxe.

CONFERENCIA

Este luns, o secretario de Estado de Facenda ofreceu na UJA unha conferencia baixo o título 'O modelo vixente de financiamento autonómico e as súas liñas de reforma'. Fernández de Moya incidiu no que representa a posta en marcha deste novo modelo de financiamento autonómico, reflexionando sobre os elementos crave que van inspirar a posta en marcha dese novo modelo.

Neste punto indicou que a reforma se abordará "baixo os principios de xustiza material do tributo, baixo os principios constitucionais de solidariedade, de corresponsabilidade fiscal e de trato igualitario".

Engadiu que levará a cabo "respectando os principios de equidade, de competencias normativas que corresponden ao conxunto das comunidades autónomas e un amplo abanico que vai integrar elementos de presente e de futuro que determinará o novo modelo de financiamento do conxunto dos entes territoriais, tanto de comunidades autónomas como de entidades locais".

Fernández de Moya estivo acompañado polo reitor da Universidade de Xaén, Juan Gómez, que agradeceu a súa presenza, mostrando a súa satisfacción porque "xente formada na UJA e que forma parte da UJA" ocupe cargos de responsabilidade nas institucións.

Segundo informouse desde a UJA, o Máster en Avogacía da Universidade de Xaén, que conta este curso cun total de 52 estudantes matriculados, é un máster que capacita ao alumnado para o exercicio da profesión.