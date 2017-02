Os bombeiros excarceran ao condutor dun vehículo que se saíu da vía en Mos (Pontevedra)

Unha persoa foi liberada polos bombeiros do Baixo Miño ao saírse da vía o vehículo que conducía en Mos (Pontevedra).

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o accidente tivo lugar na A-55 en dirección O Porriño. Foi un particular o que informou do sucedido ao 112 Galicia ás 16,00 horas. Segundo o seu relato, o condutor, que tiña un golpe na cabeza, non podía saír do coche.

Os bombeiros achegáronse ata o lugar e excarceraron ao condutor. Foi atendido polos servizos de Urxencias Médicas nunha ambulancia que se desprazou ata o punto.

O centro de atención a emerxencias pasou o aviso á Garda Civil de Tráfico, aos Bombeiros de Vigo e a Protección Civil.