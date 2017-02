O sindicato CC.OO. asegurou que, nestes momentos, ve "moi complicado" chegar a un acordo coa patronal da sanidade privada sobre o convenio do ámbito debido á oferta económica "absolutamente insuficiente" presentada pola parte empresarial.

A través dun comunicado, o sindicato tamén criticou que "non haxa melloras noutros aspectos" e asegurou que a oferta inicial foi rexeitada por "irrisoria".

Así, afeou "a actitude" da patronal na última reunión, para logo avanzar que "moito terían que cambiar as cousas" para que no próximo encontro, que terá lugar o 14 de febreiro, chéguese a un acordo entre as partes.

Segundo Comisións, nas reunións mantidas ata o momento a patronal ofreceu "un 0,25% de incremento salarial" para o próximos tres anos e "do 0,5% para 2020 e 2021".

"CC.OO. rexeita a oferta por irrisoria, máis aínda cando no período 2013-2015 non houbo subida salarial ningunha, polo que se trataría de incrementar apenas un 2% os salarios nun longo período de oito anos, de 2013 a 2021", engadiu.

Por último, denunciou que a patronal "non formule ningunha mellora social" a maiores da "equiparación salarial" entre enfermeiros e fisioterapeutas, que entraría en vigor "nun prazo de cinco anos".