O presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e primeiro edil de Vigo, Abel Caballero, convidou este luns a "todos os alcaldes, concelleiros e presidentes de deputación do PSOE" a participar o vindeiro sábado no acto organizado en Madrid para "escoitar" á presidenta de Andalucía, Susana Díaz, porque "ten moito que dicir".

Nunha rolda de prensa en Madrid xunto á vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, Caballero explicou así a organización deste evento na capital, que ten como obxectivo "escoitar e estar con Susana Díaz, unha secretaria xeral dunha gran federación e presidenta de Andalucía que ten moito que dicir" e, por iso, é "de gran interese para alcaldes e alcaldesas socialistas". "Que a escoitemos e saibamos o que di", remachou.

O alcalde de Vigo explicou que tamén se falará de financiamento local, de orzamentos, financiamento, impostos municipais, a reforma da Constitución, en definitiva, do municipalismo. "Estamos en negociación co Goberno e quero tratalo con eles", dixo.

Por iso, animou aos socialistas a que asistan a este acto. "Convido a todos os alcaldes, concelleiros, presidentes de Deputación do PSOE a participar", dixo, insistindo en que o obxectivo será falar dos asuntos que lles preocupan e "estar e escoitar a Susana Díaz, que ten moito que dicir no PSOE".

Inicialmente o acto ía ter lugar en Vigo, pero despois decidiuse facelo en Madrid. Desde hai meses, Caballero non oculta que quere que Susana Díaz dea un paso á fronte e preséntese ás primarias para ser secretaria xeral do partido.

Pola súa banda, a presidenta dos andaluces non confirmou as súas intencións, a pesar de que xa hai dous candidatos ás primarias, o ex secretario xeral Pedro Sánchez e o exlehendakari Patxi López.

CRÍTICAS AO ACTO

O acto do próximo sábado recibiu algunhas críticas de socialistas afíns a Sánchez. A deputada asturiana Adriana Lastra, que coordina a súa campaña, criticou a convocatoría e preguntouse "quen organiza ese acto, con que recursos, e cal é a súa finalidade". "Xa está ben", denunciou na súa conta de 'Twitter'.

Tamén cargaron contra este acto as plataformas de críticos no PSOE de Castela-A Mancha, que acusaron ao alcalde de Vigo de utilizar de maneira "interesada" as estruturas orgánicas do partido "en beneficio" dunha "posible candidata" ás primarias. Na convocatoria que remitiu aos concelleiros e alcaldes socialistas, subliñan, fai a invitación como presidente da FEMP.