O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, criticou que "nin as compañías nin as administracións" sexan capaces de "garantir un servizo mínimo" de electricidade que permita unha "calidade de vida normal" nas zonas do rural.

Nunha visita á parroquia de Vilanova, en Teo (A Coruña), que leva cinco días sen luz, Villares asegurou que o estado dos veciños é de "absoluta indignación" xa que non entenden esta situación "tendo o recibo da luz máis caro da historia".

En Vilanova, o portavoz de En Marea visitou unha granxa na que se perderon "un corenta pitos" que estaban "a piques de eclosionar" debido á ausencia de luz así como a familias que "perderon toda a comida que tiñan nos conxeladores".

Villares advertiu de que se estas situacións están a ocorrer nunhas aldeas do rural que están "só a uns 15 quilómetros" do centro de Santiago a situación pode ser peor "en zonas da montaña da provincia de Lugo ou Ourense". "Desde logo a nós non nos vale e non nos conformamos", sinalou.