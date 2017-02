O Concello da Coruña recibe as 'Pajaritas Azules 2017' pola súa excelencia na xestión do papel e cartón

O Concello da Coruña, así como outras 26 entidades locais (municipios e agrupacións de concellos) de 12 comunidades recibiron este luns da man da ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, as 'Pajaritas Azules 2017. Tu papel-21 municipios', en recoñecemento pola excelencia da súa xestión da recollida selectiva de papel e cartón.

Segundo informou a Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel e Cartón (ASPAPEL) e o Ministerio, García Tejerina sinalou que "o consenso, a cooperación e a solidariedade son tres alicerces imprescindibles para o éxito de calquera política ambiental e que teñen unha especial transcendencia en materia de xestión de residuos".

Tamén destacou que "a xeración de residuos e o seu tratamento supoñen un importante desafío desde o punto de vista ambiental e económico". Para a ministra, unha política de xestión realmente eficaz debe dar solución a ambas as cuestións a curto, medio e longo prazo.

Igualmente, García Tejerina explicou que a Unión Europea ha deseñado a Folla de Ruta cara a unha Europa Eficiente no uso dos recursos, no seo da 'Estratexia 2020'. No ámbito comunitario, a Ministra tamén mencionou o Paquete de Economía Circular, que inclúe un plan de acción (actualmente en debate), e unha proposta de modificación das directivas de residuos.

Ademais, a ministra expresou a intención do goberno de "dar un paso máis", coa posta en marcha dunha estratexia de economía circular que recolla os propios obxectivos de España en materia de residuos e que estableza as liñas de traballo, no medio e longo prazo, así como a coordinación e a colaboración entre as administracións públicas e os cidadáns".

COLABORACIÓN FUNDAMENTAL

Pola súa banda, o presidente de ASPAPEL, Enrique Isidro, puxo en relevo o éxito do esforzo e o compromiso colectivo. "A colaboración administración-cidadán-industria, a fortaleza e eficiencia dos sistemas de recollida, o labor informativo dos medios de comunicación e a capacidade recicladora da nosa industria papeleira son unha combinación gañadora, que ten como resultado un sistema moi eficiente de recollida selectiva, con taxas de recollida e de reciclaxe que nos sitúan na elite mundial", indicou.

Entre as 29 entidades distinguidas, tres cidades son de máis de 500.000 habitantes, nove de entre 200.000 e 500.000, dez de entre 100.000 e 200.000 e sete de entre 50.000 e 100.000 habitantes. Por comunidades autónomas, Andalucía, Castela e León e Cataluña teñen cinco entidades locais galardoadas cada unha; Madrid, catro; Aragón e Castela - A Mancha, dúas e Asturias, Baleares, Galicia, A Rioxa, Navarra e País Vasco, unha cada unha.

Así mesmo, ASPAPEL sinalou que a promoción da reciclaxe é un dos seus obxectivos estratéxicos, con proxectos como 'O teu papel é importante', posto en marcha en 2002, e posteriormente o programa 'O teu Papel 21', un sistema de diagnóstico, implantación de melloras e certificación da recollida selectiva municipal de papel e cartón. Este proxecto obtivo en 2007 o European Paper Recycling Award, que premia proxectos innovadores de promoción da reciclaxe de papel en Europa, cun xurado composto por membros do Parlamento Europeo e a Comisión Europea, asociacións (Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management, ACR+) e ONGs (WWF International).

A asociación renovou en 2016 o seu programa O teu papel 21, tras dez anos ao servizo dos concellos, ofrecéndolles asesoramento técnico, recoñecemento e visibilidade na mellora continua da xestión municipal da recollida selectiva de papel e cartón. Así, o programa é agora anual e os municipios que cada ano alcanzan altos niveis de excelencia na xestión da recollida selectiva de papel e cartón obteñen un especial recoñecemento, cun baremo obxectivo que se traduce nunha, dous ou tres Paxarelas Azuis.

A avaliación leva a cabo en base a 21 indicadores, que se agrupan en cinco bloques: recollida do colector azul, recollidas complementarias, información e concienciación cidadá, regulación e planificación e resultados e trazabilidad ata reciclaxe final.

Por último, a directora do programa, Andrea Orallo, afirmou que "a periodicidade anual permite a ASPAPEL realizar un seguimento e un asesoramento continuado, acompañando ao municipio no seu proceso de mellora continua e adaptando o programa anual aos novos retos na recollida selectiva municipal".