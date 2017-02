O PSOE atende o informe europeo e reclama unha reforma fiscal ecolóxica que grave as actividades máis contaminantes

O portavoz socialista de Cambio Climático, o deputado galego Ricardo García Mira, expuxo este luns a necesidade de abordar urxentemente unha reforma fiscal ecolóxica que manteña o mesmo nivel de presión, pero que estea mellor orientada. É dicir, que grave o que se quere desincentivar e prime aquilo que "beneficia á sociedade".

Ao seu xuízo, "a actual fiscalidade do sector enerxético caracterízase pola arbitrariedade e a desorde" e "España ten agora unha marxe para revisar a súa política fiscal".

Estas declaracións prodúcense despois da presentación, este luns, dun informe da Comisión Europea sobre as políticas ambientais dos 28 países membros. No caso de España, Bruxelas suspende a política fiscal e critica que España sexa o terceiro país da UE cos ingresos máis baixos por fiscalidade verde, só detrás de Lituania e Eslovaquia.

En concreto, en 2014 os impostos ambientais supuxeron o 1,85% do PIB, fronte ao 2,46 por cento de media na UE. Ademais, España, segundo destaca o informe, é un dos países cunha porcentaxe máis baixa de fiscalidade ambiental nos ingresos por impostos e contribucións sociais (5,5 por cento do PIB en 2014, media da UE 6,35 por cento).

OBXECTIVO: ACHEGARSE AOS ESTÁNDARES EUROPEOS

Para o portavoz socialista, "o informe da Comisión Europea supón unha emenda á totalidade da política fiscal de España". Ademais, indica que o Goberno non pode sorprenderse ante este suspenso, xa que son moitos os organismos internacionais que "levan anos pedindo a España que reforme o seu sistema impositivo para gravar as actividades máis contaminantes e desincentivarlas".

"Os socialistas apostamos por unha fiscalidade ambiental adecuada que nos achegue aos estándares europeos e, paralelamente, polo impulso real e efectivo dunha transición enerxética cara a unha economía verde, sustentable e xeradora de emprego", declarou.

REVISAR OS IMPOSTOS AMBIENTAIS

García Mira destaca que, segundo o informe, hai unha marxe clara para revisar os impostos ambientais, principalmente nos sectores do transporte e a enerxía, pero tamén nos ámbitos da contaminación e o uso dos recursos.

"Neste momento, as tecnoloxías e as enerxías primarias para a xeración de electricidade foron sometidas a impostos que non se corresponden con criterios de eficiencia ou equidade, senón que foron resultado de decisións arbitrarias para repartir, de acordo coas preferencias do Goberno, os axustes para reducir o déficit de tarifa", asegurou os deputados socialista.

Con todo, denunciou que os consumos difusos de enerxías fósiles, como as gasolinas e os gasóleos para o transporte, "quedaron á marxe dos aumentos impositivos introducidos polo PP no sector enerxético". Ademais, sinalou que os sectores difusos non están sometidos ao sistema europeo de dereitos de emisión negociables, polo que no seu caso só pode pagarse o prezo do carbono a través da fiscalidade.

IMPOSTO SOBRE EMISIÓNS E RESIDUOS

Para o PSOE a nova fiscalidade ha de contemplar como novos tributos un imposto sobre as emisións de CO2 aplicable sobre as toneladas que se emiten; un imposto sobre as emisións dos vehículos de motor, baseado nas emisións potenciais de cada tipo de vehículo; un imposto mixto sobre residuos industriais e perigosos ou tóxicos e un imposto sobre residuos de envases, embalaxes e bolsas.

Tamén ve preciso reformar tributos xa existentes para facer deles "verdadeiros impostos ambientais" como é o caso do Imposto Especial sobre Hidrocarburos; do Imposto Especial sobre a Electricidade e do Canon de verteduras.

En paralelo, os socialistas apostan "pola creación dun fondo verde para a transición enerxética" que sexa alimentado con parte do imposto ao CO2 con tres liñas básicas: unha social, para acompañar ás familias e colectivos vulnerables; unha destinada a facilitar o crédito para o investimento en aforro e eficiencia, con particular atención ás PEMES e ao sector residencial; e unha terceira liña que ofreza préstamos a baixo interese para asegurar a mobilidade limpa nos sectores da loxística e as empresas do sector do transporte de persoas e mercadorías.