O gañador do Goya Alberto Vázquez, entre os representantes galegos do festival de curtos de Clermont-Ferrand

Seis curtos representarán ao audiovisual galego no festival da localidade francesa de Clermont-Ferrand, un dos certames máis importantes para as persoas involucradas na "produción, difusión e distribución" de curtametraxes.

Entre estas curtametraxes, presentados baixo a marca 'Shorts from Galicia' e seleccionados por Agadic, estará 'Decorado' de Alberto Vázquez, gañador do Goya ao Mellor Cortrometraxe de Animación.

Así mesmo, no festival tamén está prevista a "proxección especial" de 'Psiconautas, os nenos esquecidos', tamén de Alberto Vázquez; cinta que se fixo co Goya á Mellor Película de Animación. O director coruñés será o encargado de presentar ambas as proxeccións, segundo informou a Consellería de Cultura.

Ademais do traballo de Vázquez, as cintas seleccionadas para representar a Galicia en terras francesas son 'Montañas ardentes que vomitan lume' de Helena Girón e Samuel M. Delgado; 'Einsten-Rosen' de Olga Osorio; 'Fajr' de Lois Patiño; 'Homes' de Diana Toucedo e 'Volver alí' de Lucía Estévez.

O mercado galego disporá dun "espazo" na 'caseta' coordinada polo Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais (ICAA), que será compartido polas delegacións de Andalucía, Madrid, Canarias, Cataluña, Comunidade Valenciana, Estremadura e País Vasco.

O festival de Clermont-Ferrand será a primeira das citas nas que o audiovisual galego estará presente ao longo deste ano. Tras o certame francés, o calendario inclúe o European Filme Market de Berlín --paralelo á Berlinale--, o MIPCOM de Cannes (Francia) ou Xanela Sur de Buenos Aires, entre outros.