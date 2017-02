Mareas municipalistas piden unha “participación real” dentro dunha Marea “de carácter nacional”

Unha trintena de militantes sociais e activistas de mareas municipalistas de A Coruña, Ames, Ferrol, Fene, Ares, Oleiros, Lugo, Ribadeo, Monforte, Xinzo de Limia, Cangas, A Estrada, Pontevedra, Marín e Vigo promoven o chamamento da iniciativa Construír una Marea Aberta cos obxectivos de demandar a participación real en En Marea e promover a cooperación entre as mareas municipalistas.

Reunión de Mareas en Común en Sada

“Na constitución de En Marea como partido instrumental temos observado como as posicións corporativas teñen gañado peso fronte ás posicións cooperativas, relegado a capacidade de información e influencia das activistas das Mareas”, denuncian este este grupo de activistas, entre os que se encontran destacados militantes sociais e cargos municipais.

Así, suliñan que, tras o resultado da elección ao Consello das Mareas entrouse “nun momento novo” no que xa non caben “desculpas nin miramentos”. Para os promotores desta iniciativa “agora toca traballar pola democratización da organización, por ser ese elemento canalizador e vertebrador dun proxecto que xere ilusión, e onde as persoas se sintan representadas.”

O chamamento http://Mareaberta.wordpress.com pretende ir sumando novas persoas “a construción dun proxecto plural para a maioría so é posible desde o recoñecemento da pluralidade como unha riqueza e non como unha anomalía”. “Os códigos éticos non son proclamas benintencionadas senón manuais de aplicación práctica, onde o proxecto nacional non sexa a suma dun suposto polo nacionalista e outro federalista senón a construción democrática dun pobo desde a súa aceptación cívica colectiva”, engade.

Cinco Eixos

Este chamamento ten cinco eixos: Ética, Participación, Respecto ás Persoas, Transparencia, Altruísmo e Cooperación. En todo caso, a iniciativa vai máis alo do contorno de En Marea e pretende interpelar a “activistas sociais e mareantas comprometidas coa nación e coas súas xentes que sofren as políticas de recortes sociais e precariedade democrática”.

Reunión de Mareas en Común en Bertamiráns

“Activar un espazo de reflexión conxunta sobre a situación de En Marea e definir unha estratexia política pensada na maioría social” e “ser un grupo de acompañamento e de apoio entre activistas mareantes e militantes sociais, autentica masa crítica do cambio” son dúas das intencións dos promotores da iniciativa que xa traballan nun encontro para as próximas semanas.

Movemento de “carácter nacional”

Marea Aberta defende a constitución de En Marea como “partido-movemento de carácter nacional”, adscrición individual e sustentado nas mareas locais e nuns liderados internos claros seguindo o espírito da asemblea constituínte de En Marea.

Á vez de asegurar canles de información e coordinación entre mareas municipalistas é fundamental para que estas sexan o núcleo político central do proxecto nacional. A nosa vontade individual é fomentar encontros e foros de intercambio de información e iniciativas.