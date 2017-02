O PSdeG cualifica de “fraude de lei” a situación na que se atopan 4.000 traballadores da Xunta

O portavoz de administración autonómica do grupo socialista, Juan Díaz Villoslada, denuncia que case 4.000 traballadores e traballadoras temporais da administración pública poden perder o seu traballo sen percibir indemnización pola modificación dos seus dereitos laborais “en fraude de lei” que pretende facer a Xunta mediante a Lei de Acompañamento, tal e como informou GC a pasada semana.

Concentración de funcionarios en San Caetano

“É unha chantaxe a centos de traballadores e traballadoras, que teñen que aceptar pasar a ser funcionarios interinos sen ningunha garantía de non ser despedidos ou renunciar ao seu posto”, explica Villoslada, quen ademais lembra que o Tribunal Constitucional xa se ten pronunciado en contra deste tipo de cambios lexislativos “pola porta de atrás, por imposición e sen tramitación parlamentaria”.

O deputado socialista lamenta “a falta de diálogo e a política impositiva” do goberno do PP, que redunda na “total falta de hixiene democrática e a actitude absolutista” que vén amosando o presidente da Xunta desde o inicio do novo mandato.