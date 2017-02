"O Real Madrid non manda en España, e dende logo en Vigo aínda menos. Coa seguridade do estadio de Balaídos non se xoga. Tiña outro concepto do Madrid". Así de rotundo amosouse o alcalde Abel Caballero sobre a reacción e as presións recibidas dende o Real Madrid e a súa contorma despois de que o sábado fose adiado o partido de Liga co Celta que se ía disputar este domingo. O temporal que asolou Galicia danou parte da cuberta da bancada de Río e a LFP decidiu suspender o encontro tras recibir o informe dos técnicos do Concello vigués no que quedaba claro que non se podía garantir a seguridade tanto de xogadores como de seareiros.

Estragos na cuberta de Balaídos. | Fonte: Antena3

"O Real Madrid decepcionoume. Non se poden pedir cousas absurdas”, asegurou Caballero, quen denunciou as presións por parte do Real Madrid para evitar a suspensión. “Entendo que foi o Real Madrid quen desatou a polémica, pero as decisións de seguridade non se discuten cando están en xogo a vida das persoas. Eu agardaba da grandeza dun equipo como o Real Madrid que cooperase, non que metese presión. Teño certa idade e non me deixo presionar, pero imaxínense que é outra persoa e que pasa algo. O risco era real. Por moi Madrid que sexa, non é máis que un partido de fútbol”.

O rexedor vigués incidiu en que a seguridade das persoas ten que ser o primeiro: “Semella que houbo todo tipo de presións por parte do Real Madrid que moitos de nós non agardabamos porque o máis importante é a seguridade dos afeccionados e os profesionais”. Caballero salientou que a LFP asumiu a suspensión tras recibir o informe dos técnicos do Concello: "Non entendo a discusión porque o risco era evidente. Xa pode ser o Real Madrid ou sursuncorda, o primeiro é a seguridade da xente”.

Tampouco entende o alcalde vigués a preocupación do Real Madrid polo calendario. "O Celta ten un calendario máis apertado que o Madrid porque o equipo galego está en tres competicións e eles, en dúas”, dixo Abel Caballero, aínda que o Real Madrid xa ten outro partido de Liga pendente co Valencia.

A última hora da xornada, o Real Madrid emitiu un comunicado no que acusa ao alcalde de Vigo de mentir, e no que resumiu as súas propostas para evitar a suspensión, dúas de elas disputando o encontro no mesmo Balaídos malia os estragos causados polo temporal. Ademáis, sostén que a suspensión terá prexuízos económicos negativos, pola “repercusión en los próximos concursos de la venta de los derechos televisivos”.

O comunicado do Real Madrid:

1. El Real Madrid C F. lamenta las desafortunadas declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las que asegura que este club despreció las medidas de seguridad exigidas para la disputa del partido Real Club Celta de Vigo-Real Madrid C.F.

2. Estas afirmaciones del alcalde no solo están fuera de lugar, sino que son rotundamente falsas, porque el Real Madrid C.F. no ha cuestionado en ningún momento las medidas de seguridad establecidas en el estadio de Balaídos.

3. El Real Madrid C.F. quiere dejar muy claro que, tras conocerse la posibilidad de suspenderse el partido, con más de 30 horas de antelación, propuso a la Liga de Fútbol Profesional tres alternativas: primera, que se estudiara la posible reparación de la cubierta del estadio dañada; segunda, la posibilidad del cierre de la grada afectada; y tercera, si las dos anteriores no eran posibles, estudiar la designación de otro estadio cercano para la disputa del partido. Estas propuestas buscaban evitar que la suspensión del partido perjudicase a las cuatro competiciones, por el efecto dominó existente entre ellas, así como los enormes perjuicios económicos producidos en todas las televisiones del mundo y que tendrán su repercusión en los próximos concursos de la venta de los derechos de televisión.