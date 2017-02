A costa galega permanecerá este martes en alerta laranxa por ondada

A costa das provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra permanecerá este martes, día 7 de febreiro, en alerta laranxa por un temporal que deixará ondas de entre cinco e sete metros.

O aviso da costa galega sumar ao total de 17 provincias estarán en risco por desxeo, choiva, neve, vento e ondada, segundo a predición da Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) que enumera como fenómenos significativos o vento forte na contorna da desembocadura do Ebro, as precipitacións localmente persistentes no litoral cantábrico oriental e no Val de Arán, e as nevadas en Pireneos e cordilleira Cantábrica.

Así, Navarra estará en risco laranxa (importante) por neve, que será amarelo en Huesca, Cantabria, Burgos, León, Palencia, Lleida e Asturias. Tamén en risco laranxa, pero por vento, estará Tarragona e descenderá a amarelo en Castelló.

As choivas porán en alerta amarela a Guipúzcoa, o desxeo a Huesca, Burgos e Navarra, e con avisos costeiros figuran Cantabria, Xirona, Tarragona, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Menorca, Biscaia, Guipúzcoa e Asturias.

Este martes, 7 de febreiro, os ceos estarán nubrados ou cubertos no Cantábrico e Pireneos, con precipitacións ocasionalmente acompañadas de treboada, que serán localmente persistentes, sobre todo no litoral oriental e no Val de Arán.

Haberá predominio de ceos nubrados no resto do país, aínda que poderán estar pouco nubrados no sur e leste de Canarias, na área mediterránea ao principio da xornada e no interior da metade noroeste peninsular ao final.

As precipitacións iranse desprazando ao longo do día de noroeste a sueste, chegando a afectar a toda a metade noroeste da Península. A partir da tarde e de forma máis débil e dispersa, chegarían a zonas da área mediterránea peninsular e, ao final, a Baleares. No extremo sueste peninsular, no entanto, as precipitacións serán moi pouco probables, esperándose principalmente intervalos de nubes medias e altas.

A cota de neve situarase no norte, inicialmente a partir dos 1.600/1.800 metros, baixando ata os 600/800 metros ao final. No centro, nuns 1.800 metros baixando durante o día ata uns 1000 metros.

As temperaturas diúrnas irán en descenso en boa parte da metade noroeste da Península, que será máis acusado no cantábrico, e en aumento na área mediterránea e Pireneos orientais, con poucos cambios no resto, mentres que as nocturnas experimentarán un aumento na metade sueste peninsular e en descenso no noroeste, alcanzándose as mínimas ao final do día, cando se rexistrarán xeadas en zonas altas da metade norte.

O vento será de compoñente oeste na Península e Baleares, sendo forte ou con intervalos de forte no Empordán e contorna da desembocadura do Ebro, con intervalos de intensidade forte en zonas altas do terzo oriental peninsular e no litoral cantábrico oriental, mentres que en Canarias haberá vento do nordés.