Sabadell espera pechar 2017 cun beneficio de 800 millóns e reducir á metade os activos dubidosos en 2020

Banco Sabadell espera pechar 2017 cun beneficio neto de 800 millóns de euros, un 12,6% superior ao logrado un ano antes, apoiado na contención de custos e no negocio doméstico, segundo informou este martes a entidade na actualización do seu plan estratéxico remitida á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

O banco prevé lograr este beneficio este ano, exercicio que considera "de transición", cunha alza da marxe de intereses do 1% e do 5% en comisións, á vez que os custos subirán menos dun 1% tras pechar 250 oficinas e optimizar os servizos centrais.

Así mesmo, a entidade marcouse como obxectivo reducir os activos dubidosos a menos de 10.000 millóns de euros para 2020, fronte aos 18.781 millóns de euros de 2016.

Sabadell obtivo un beneficio de 710,4 millóns de euros en 2016, un 0,3% máis que o ano anterior, tras realizar dotacións extraordinarias que inclúen o posible impacto das cláusulas chan.