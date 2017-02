Un incendio calcina por completo unha casa usada como taller en Monterrei (Ourense)

Un incendio calcinou por completo na noite do luns unha casa que o seu dono utilizaba como taller no municipio de Monterrei (Ourense), mentres que outro lume queimou un alpendre usado como adega en Lugo.

Segundo informou o 112 Galicia, sobre as 22,00 horas do luns rexistrouse un lume nunha casa empregada como taller en Flariz, no municipio ourensán de Monterrei.

Foi un particular o que chamou para pedir axuda e indicou que había unha casa ardendo no medio do pobo, en Outón. Segundo o seu relato, o inmoble estaba deshabitado, pero podía haber bombonas no seu interior e correr risco para as casas da súa ao redor. Por iso, alertouse aos Bombeiros de Verín, á Guardia Civil e a Protección Civil.

Pasadas as 00,30 horas deste martes os bombeiros confirmaron ao persoal do Centro de Atención ás Emerxencias de Galicia que daban por finalizadas as tarefas de extinción. As mesmas fontes concretaron que ardeu a casa na súa totalidade, pero ninguén resultou ferido.

ADEGA

Mentres, en Lugo o lume calcinou unha especie de adega na que se almacenaban apeiros, roupa e varias latas de gasolina que o seu dono utilizaba para un xerador.

O servizo de emerxencias indicou que ardeu o alpendre por completo e, ademais, o teito colapsou. Pasados uns minutos das 21,00 horas do luns un particular alertou ao 112 Galicia dun incendio nun caseto con varias bombonas e un xerador que funciona con gasolina na Rúa Couselo.

O alertante explicou que estaba ao carón dunha casa e que había un home no seu interior, pero que xa o sacaron. Foron mobilizados os Bombeiros de Lugo e tamén se informou á Policía Local e a Protección Civil.

Por parte do 112 Galicia tamén se informou da situación ao persoal da empresa subministradora do gas, aínda que os bombeiros descartaron a existencia das bombonas e unicamente atoparon latas de gasolina para o funcionamento do xerador.