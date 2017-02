As empresas e familias en quebra baixan un 7,7% en 2016 en Galicia, o seu cuarto descenso consecutivo

As familias e empresas que se declararon en concurso de acredores (suspensión de pagos e quebras) ante a imposibilidade de afrontar os seus pagos e débedas en Galicia sumaron 301 durante 2016, o que supón un descenso do 7,7% respecto de 2015.

É a cuarta caída consecutiva na comunidade galega, tras reducirse o número de debedores concursados un 1,25% en 2013, un 14,31% en 2014 e un 31,8% en 2015, segundo a Estatística de Procedemento Concursal do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicada este martes.

Por tipo de concurso, a maioría (o 93,35%), 281, foron voluntarios, fronte a 20 de carácter necesario (o 6,64%). Mentres, por clase, o 92,35% seguiron o procedemento abreviado (278) e o 7,64% executáronse de forma ordinaria (23). En 295 dos casos --todos menos seis, cuxo contido foi o de quita e espera-- non existía proposta anticipada.

En canto á natureza xurídica, 39 persoas físicas, sen actividade empresarial, entraron en quebra, por un total de 262 empresas --16 persoas físicas, 24 sociedades anónimas, 204 sociedades de responsabilidade limitada e 18 compañías doutro tipo--.

Por actividade económica, desas 262 firmas en quebra, o grupo ao que corresponde unha cifra maior é o do comercio ao por maior (55), seguido da construción (36 en edificación e promoción inmobiliaria e 11 no resto do sector) e a industria (17 en bens intermedios, 9 en bens de consumo non duradeiros, 7 en bens de capital e 4 en bens de consumo duradeiro).

Houbo, ademais, entre outros, 18 empresas concursadas en actividades profesionais, 15 en hostalaría, 14 en actividades administrativas e servizos auxiliares e 7 en transporte e almacenamento.

Respecto ao tramo de asalariados, 66 compañías crebadas tiñan un ou dous, 46 tiñan entre tres e cinco e 34 entre 10 e 19, mentres que 37 non tiñan ningún. O maior dato, 105 firmas, contabilizaban un volume de negocio inferior aos 0,25 millóns de euros e 65 empresas contaban con máis de 20 anos de antigüidade.

76 NO CUARTO TRIMESTRE

En canto ao cuarto trimestre de 2016, a comunidade galega rexistrou 76 debedores concursados, 72 voluntarios e catro necesarios; 66 polo procedemento abreviado e 10 polo ordinario; 74 sen proposta anticipada e dúas con ela --de quita e espera--.

Dos 76 rexistrados, 14 eran familias e 62 empresas, 48 delas sociedades de responsabilidade limitada, dúas persoas físicas, sete sociedades anónimas e cinco entidades doutro tipo.

En canto á actividade, nove eran empresas de construción --seis de edificación e promoción inmobiliaria e tres doutro tipo--, oito relacionadas coa industria --catro de bens intermedios, tres de bens de consumo non duradeiro e unha de bens de capital--, sete de comercio ao por maior e sete de actividades profesionais, entre outras.

Catorce compañías tiñan entre 3 e 5 asalariados, mentres que 10 tiñan entre 1 e 2, as mesmas que entre 6 e 9 e entre 20 e 49. Por volume de negocio, 20 ingresaban menos de 0,25 millóns e por antigüidade, 15 fundáronse facía máis de 20 anos.

DATOS ESTATAIS

As familias e empresas que se declararon en concurso de acredores (suspensión de pagos e quebras) ante a imposibilidade de afrontar os seus pagos e débedas sumaron 4.754 durante 2016, o que supón un descenso do 17,3% respecto de 2015.

Este descenso anual foi consecuencia do retroceso nun 20% das empresas en concurso, ata sumar 4.080, xa que as familias que se declararon en quebra incrementáronse un 3,9% no conxunto de 2016 tras tres anos de caídas. En total, 674 familias entraron en concurso o ano pasado.

Sumando familias e empresas, o número total de debedores concursados alcanzou a cifra de 4.754 en 2016, un 17,3% menos que en 2015. Trátase do terceiro descenso anual consecutivo despois dos retrocesos do 21,1% e do 26,7% rexistrados en 2015 e 2014, respectivamente.

Previamente, nos anos 2013, 2012 e 2011 os debedores concursados subiron un 9,5%, un 32,2% e un 15%, respectivamente. En 2010, pola contra, os debedores concursados descenderon ao redor dun 7%.

Por tipo de concurso, en 2016 rexistráronse 4.421 concursos voluntarios, un 17,2% menos que en 2015, e 333 necesarios, un 17,8% menos. Atendendo á clase de procedemento, os ordinarios diminuíron un 25,7% e os abreviados un 15,7%.