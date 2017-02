A Cidade da Cultura celebra en febreiro un baile de entroido no que viaxar polas danzas do mundo

A Cidade da Cultura de Galicia celebra o próximo 27 de febreiro o seu tradicional 'Baile de Entroido' coa proposta de facer unha 'Volta ao mundo en 80 Entroidos', dúas horas nas que os asistentes se penetrarán na tradición do 'Entroido' galego e das celebracións de diferentes países do mundo a través do baile.

'A volta ao mundo en 80 Entroidos' terá lugar no Museo Centro Gaiás o día 27 a partir das 17,30 horas. A primeira ruta estará a cargo de Pesdelán que, a través de 'Entroidanzas', un animado espectáculo de iniciación ao baile, descubrirá as músicas do 'Entroido' e do entroido de países como Brasil, Colombia, Portugal ou Perú.

Tras esta aproximación, a festa seguirá con DJ Bigote Mix, que realizará unha sesión con todo tipo de músicas propias destas datas. As entradas teñen un prezo de 3 euros en venda anticipada e xa están á venda no Museo Centro Gaiás e ataquilla.com.